Locuitorii din Liban, terorizați de atacurile Israelului. ”Ce va exploda în continuare? Frigiderul? Telefonul meu?”

Oamenii spun că nu se mai simt în siguranță și că se așteaptă ca televizorul sau frigiderul să explodeze în orice clipă. Așadar, Israelul, sau cel puțin serviciile secrete din Israel și-au atins scopul, acela de a-i face pe cei din Hezbollah și Hamas, sau orice alt dușman, să se simtă inutili și vulnerabili.

Locuitorii din Liban, terorizați de atacurile Israelului

Practic, teroarea nu se oprește după aceste explozii și îi face pe toți să se simtă asemeni unor hamsteri care fug pe o roată, fără să aibă puterea să își decidă următoarea mișcare fără teama ca Israel să intervină brutal. a stat de vorbă cu mai mulți dintre locuitorii din Liban, majoritatea civili, care se plâng de teroarea ce o trăiesc.

”Ce va exploda în continuare? Frigiderul? Telefonul meu? Scenele de aici, în Liban, sunt dintr-un film de groază. Zeci de morți și mii de răniți, niciunul dintre noi nu se simte în siguranță”, a declarat Hassan Harfoush, un cunoscut jurnalist local. La o numărătoare oficială au explodat mii de walkie-talkie, panouri solare și dispozitive de recunoaștere ale amprentelor.

Au murit aproximativ 30 de oameni și rănind 5000 de oameni, probabil sute fiind în stare gravă. Conform unor surse din interiorul Hezbollah, pagerele au fost cumpărate acum câteva luni alături de stațiile de tip walkie talkie.

Totuși, curios cum mass-media libaneză a raportat, în mai multe zone din Beirut, că panourile solare au explodat pe case. Panica ce a urmat i-a făcut pe locuitorii îngroziți să rupă bateriile de la walkie-talki-urile și să arunce dispozitivele în stradă de teamă de mai multe explozii.

în care viața de zi cu zi s-a transformat într-un film de groază, într-o discuție cu Daily Mail. ”Când a început sunetul îngrozitor al exploziilor, femeile au început să plângă. Am auzit două zgomote distincte, unul venind de la ambulanță despre care am presupus că adusese sicriele la înmormântare.

Libanezii sunt terorizați și se tem să mai deschidă frigiderul ca să nu explodeze

Am văzut un paramedic ieșind din vehiculul care scotea fum. S-a prăbușit și oamenii s-au grăbit să-l ajute, dar eram prea departe ca să văd cât de grav rănit era. Oficialii Hezbollah prezenți s-au comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar noi toți am simțit, am auzit. Știam că un alt atac era în curs de desfășurare, deși abia mai târziu am descoperit că de data aceasta explodau walkie-talki-uri și radiourile.

În calitate de jurnalist stabilit în Liban, am acoperit o mulțime de conflicte și am văzut prea multe cadavre. Dar nimic nu m-a pregătit pentru frica și măcelul provocate de evenimentele din ultimele două zile. Beirutul s-a prăbușit în panică. Există zvonuri că panourile solare ar putea exploda, baterii, frigidere – orice. Există știri false care spun că telefoanele au explodat. Știu că e o prostie, dar chiar le-am spus părinților mei să-și ia un stingător, în caz că ar exploda ceva în casă”, s-a plâns jurnalistul.

Se pare că mesajul Israelului, lucru recunoscut chiar de către jurnalistul local, este că oricine este apropiat al Hezbollah, chiar și civil, este o țintă legitimă. Până acum, oamenii obișnuiau să creadă că dacă erau afiliați cu Hezbollah, dar nu cu luptători, erau în siguranță. Acest lucru s-a schimbat peste noapte.