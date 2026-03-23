Locuitorii Sectorului 4 vor primi bani pentru carburant. Măsurile anunţate de Daniel Băluţă

În contextul actualei crize energetice, Primăria Sectorului 4 ia o serie de măsuri care să-i protejeze pe locuitori de scumpirea preţului la carburanţi. Între deciziile avute în vedere de Daniel Băluţă se numără suspendarea pe termen nelimitat a plăţii taxei de dezvoltare urbană, dar şi acordarea unui ajutor de 600 de lei pentru achiziţia de carburant, începând cu data de 1 aprilie.

Primăria Sectorului 4 suspendă taxa de dezvoltare urbană

Măsurile avute în vedere de primarul Daniel Băluţă ar urma să aibă un impact semnificativ asupra bugetului locuitorilor Sectorului 4. Una dintre ele este suspendarea pe termen nelimitat a hotărârii Consiliului Local al Primăriei Sectorului 4 din luna ianuarie, prin care se introducea o taxă de dezvoltare urbană menită să crească numărul de locuri de parcare, publice şi de reşedinţă.

Totodată, pentru a se atenua impactul creşterii preţurilor la carburanţi, care se reflectă şi în costul tuturor produselor și serviciilor cotidiene, de 200 de lei, la fiecare două luni, pentru fiecare dintre proprietarii cu autoturisme înregistrate în baza de date a autorității locale. Decizia se aplică de la data de 1 aprilie și va fi valabilă timp de șase luni. Banii se acordă pe persoană, nu pe automobil, astfel că un proprietar va încasa suma de 200 de lei, o dată la două luni, indiferent câte maşini deţine.

Condiţiile pentru a beneficia de ajutorul oferit de Primăria Sectorului 4

„Tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflația este de 10%, taxele și impozitele au crescut, astfel încât, pentru cetățenii Sectorului 4, am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu două măsuri”, a declarat Daniel Băluţă.

şi condiţiile în care se vor acorda aceste ajutoare. „Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4 care au domiciliul aici de mai mult de un an, care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³ și care au un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei net. Acestea sunt măsuri de solidaritate pe care trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a mai spus Băluţă.