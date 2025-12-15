Sport

Locul care îl fascinează pe Ilie Dumitrescu: merge de 3-4 ori pe an

Destinația de vacanță unde Ilie Dumitrescu se simte cel mai bine. Cunoscutul analist sportiv o vizitează de 3-4 ori pe parcursul a 12 luni, cel puțin.
Alexa Serdan
15.12.2025
Locul care il fascineaza pe Ilie Dumitrescu merge de 34 ori pe an
Unde merge Ilie Dumitrescu în vacanță frecvent. Sursa foto: Instagram.com
Ilie Dumitrescu a călătorit enorm prin prisma meseriei sale. Care este locul ce îl fascinează și unde merge adesea. Este o regiune situată destul de aproape de România, cu care fostul internațional are o conexiune aparte și unică.

Destinația adorată de Ilie Dumitrescu

A ajuns în diferite locații de pe glob, dar se simte bine într-o destinație de vacanță adorată de mulți. Turiștii o iau cu asalt, indiferent de anotimp pentru că are obiective ce trebuie vizitate măcar o dată-n viață.

Probabil la acest aspect s-a gândit și Ilie Dumitrescu. Un alt motiv pentru care alege acest loc constant este pentru că a jucat în această țară. Mai exact, este vorba de Londra cu care o legătură strânsă mulțumită timpului petrecut aici.

Concret, fostul mare jucător de fotbal a evoluat pentru Tottenham Hotspur, în anii ’90. De asemenea, a jucat pentru West Ham United, numele său fiind legat și de un concept inedit pe care l-a adus în țara noastră.

O perioadă bună a fost proprietarul unei galerii de artă, inspirându-se din London Events Hall, considerată a fi o afacere de succes. În iarna lui 2023, Ilie Dumitrescu și-a petrecut sărbătorile de iarnă la Londra, postând mai multe imagini în social media.

„În Anglia mă simțeam cel mai bine să mănânc la Ritz. D-asta merg de 3-4 ori pe an în Londra, unde este locul meu de suflet. Mi s-a creat acest obicei de când jucam la Tottenham. 

Am o amintire frumoasă și de la Alain Ducasse, din The Dorchester, împărtășită cu prietena mea și cu prietenii mei Simi și Lore (n.r.: familia Apreutese). A fost o seară specială pe care nu o voi uita”, a menționat sportivul, pentru revista iamsport.ro.

Ilie Dumitrescu: ”Mi-ar fi plăcut să…”

Ilie Dumitrescu a ajuns în Marea Britanie în 1994, după Cupa Mondială din America, unde a fost eroul naționalei în optimea cu Argentina. A fost achiziționat de la Steaua cu suma record în valoare de 4,3 milioane de dolari.

A fost observat de antrenorul Osvaldo Ardiles, care a rămas uimit de jocul stelistului. A impresionat în străinătate, Mister având o carieră frumoasă cu care se mândrește la ora actuală. Mai târziu, a renunțat la fotbal și antrenorat pentru o meserie de analist sportiv.

„Îți spun sincer că mi-ar fi plăcut să trăiesc la Londra. Aerul, parfumul, arhitectura, lumea… restaurantele, sunt sensibil la astea. Am avut, am cochetat cu arta, am avut cea mai mare galerie de artă. 

Am luat niște lecții de pictură, dar erau plictisitoare. Trebuie să ai o anumită stare”, a spus în luna noiembrie a acestui an, fostul internațional, Ilie Dumitrescu, în emisiunea Super Faze, difuzată la Antena Sport.

