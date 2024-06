Locul de basm din România creat de doi români. Au avut o idee inedită și oferă o experiență unică oaspeților

Locul de basm din România creat de doi români se află la poalele Munților Codru. Mergi pe jos doar câteva minute și parcă ajungi într-un paradis. Ce are atât de special acest loc și de ce promite o experiență unică?

Locul de basm din România creat de doi români

. Au avut un plan inedit care se pare că a dat roade în doar câțiva ani. Florin și Cristina iubesc animalele, astfel că și-au dorit ca și alte persoane să se poată bucura de ele.

Locul de basm din România creat de doi români este practic casa a 130 de animale exotice. Vorbim despre un parc zoologic care se întinde pe o suprafață de 8 hectare. Aici, oaspeții pot admira bizoni, cerbi, șerpi, dar și multe alte viețuitoare, de toate mărimile.

Și se pare că efortul financiar nu a fost unul chiar atât de mare. Cei doi români spun că au avut puțini bani în primă fază, iar animalele pe care le-au nu au costat chiar atât de mult. Pe de altă parte, rezultatul a fost unul uimitor în timp.

„Pe vaci am făcut troc. Am dat destul de puţini bani şi de restul dau în fiecare an puţină pălincă, pe care o fac din perii plantați de bunicul meu aici“, povestesc proprietarii parcului zoologic, conform .

Animalele trăiesc în libertate aici

le oferă animalelor și libertate de asemenea. Cuplul nu vrea să domesticească bizonii și nici alte specii, preferând să îi lase să trăiască într-un mediu cât se poate de natural, în libertate.

„Noi nu prea vrem să le domesticim, vrem să trăiască liberi şi în mediul lor natural. Sunt obişnuiţi cu mine şi când îi chem, vin. Cumva sunt ataşat şi eu de ei, dar şi ei de mine”, adaugă Florin.

Fiul cuplului este și el extrem de fericit având în vedere că are o mulțime de prieteni necuvântători. De altfel acesta își invită și prietenii pentru a se bucura de animale și pentru a le descoperi pe fiecare în parte. Iar Pasărea Emu este atracția principală.

Planurile pentru acest paradis natural sunt unele și mai mari. Florin spune că vrea să facă și un camping, dar și mai multe căsuțe de lemn. În acest mod, oamenii care au copii și care iubesc animalele se pot conecta cu ele, în natură și pot avea parte de o experiență inedită.

„Încercăm să facem un camping, câteva căsuţe de lemn, astfel încât oamenii şi copii să fie cât mai aproape de natură”, a mai adăugat proprietarul, care va mai aduce și alte animale anul acesta.