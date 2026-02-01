Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația

ADVERTISEMENT

Undeva la 600 de km de România găsim locul de pe planetă unde, surprinzător, imaginile cu Daniel Pancu sunt la loc de cinste. În schimb, prezența aici a ipostazelor cu legenda Mircea Lucescu este ceva mai izolată.

Care este muzeul unde Daniel Pancu apare în prim-plan, iar Mircea Lucescu extrem de izolat

Mircea Lucescu și Daniel Pancu sunt două figuri din sportul rege autohton care au scris numeroase pagini de istorie și în fotbalul din Turcia. Despre „Il Luce” aproape că nici nu mai este nevoie să amintim ce performanțe a realizat când a fost pe banca celor două mari grupări din Istanbul, Galatasaray și Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

„Pancone”, la rândul său, are peste 100 de meciuri jucate pentru cei de la Beșiktaș Istanbul, alături de care și-a trecut în palmares și trofee importante. În plus, acesta a marcat goluri multe și extrem de importante.

ci și un …portar, atunci când a fost nevoie de el. Tocmai datorită acestui aspect, actualul antrenor de la CFR Cluj ocupă un loc de cinste în muzeul clubului turc. Tot acolo apare și Mircea Lucescu, însă mai fugitiv. Reamintim că acesta le-a adus „vulturilor” titlul de campioană în sezonul 2002-2003, în anul centenarului.

ADVERTISEMENT

Fanii și clubul din Istanbul nu au uitat momentul aprilie 2005. În urmă cu mai multe de un sfert de secol, „Pancone” a intrat în poartă pentru ultimele 10 minute plus prelungirile unui derby memorabil cu Fenerbahce (scor 4-3 pentru Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

Dată fiind acea prestație memorabilă, un tricou cu chipul lui Pancu imortalizat de la acel moment și mănușile sale apar în vitrină. Mai există și o zonă dedicată titlului din anul centenarului. Turcii au mai urcat în muzeu și niște steluțe cu numele eroilor. Apare și cel al lui Marius Măldărășanu, ajuns pe vechiul Inonu în februarie 2003, pe lângă cel al lui Daniel Pancu, care era piesă de bază în acea echipă, scrie .

Ce „minuni” a făcut Daniel Pancu în meciul Fenerbahce – Beșiktaș 3-4

Și acum, la peste un sfert de veac distanțăm, Daniel Pancu este un adevărat idol pentru toți fanii lui Beşiktaş. Apariția sa în muzeul oficial JK Museum din Istanbul este legată în principal de momentul legendar din derbyul cu Fenerbahçe din 17 aprilie 2005.

ADVERTISEMENT

„Vulturii negri” nu o pot uita pe Pantera din Kadıkoy, cum l-au numit pe Pancu. În acel meci care a rămas pentru ntodeauna în istorie, portarul Oscar Cordoba a primit cartonaș roșu în minutul 80.

Deși era atacant de meserie, Pancu a intrat la poartă pentru ultimele 10 minute + prelungiri. Asta pentru că echipa sa efectuase deja toate schimbările. Românul a apărat excelent. A încasat un gol din penalty-ul rezultat în urma eliminării lui Cordoba, însă apoi a avut intervenții senzaționale.

Ce a spus Pancu despre memorabilul meci din Turcia

În urmă cu câțiva ani, momentul din aprilie 2005. „Nu o să uite nimeni acel meci”, a spus fostul atacant al clubului Beșiktaș. ”Ceea ce mi s-a întâmplat a fost un lucru fantastic. Sunt lucruri despre care e imposibil să crezi că se mai pot întâmpla vreo dată”, a spus Pancu, actualmente, la .

”Am început fotbalul ca portar. Puteam face carieră, mai ales că eram și talentat, plus că era un post nu foarte căutat la copii și juniori. Numai că, la un moment dat am început să-i driblez pe acolo și m-au scos din poartă. Revenind la episodul de la Beșiktaș, trebuie să vă spun că, în nebunia mea, mie mi-a părut rău că s-a terminat meciul. Mi-aș fi dorit să mai continuăm puțin”, a rememorat „Pancone” acele momente.