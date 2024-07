Locul de muncă din Europa unde poți să primești un salariu de patru ori mai mare decât în România. Nu e nevoie de studii superioare, iar sumele nu sunt deloc mici

pentru acest sezon estival au numeroase opțiuni, peste trei mii de poziții fiind disponibile de la începutul verii până la mijlocul lunii iulie pe eJobs, cea mai populară platformă de angajare online din țara noastră.

Unde se oferă cele mai multe locuri de muncă

Cele mai multe oportunități de muncă se găsesc în Germania, Olanda, Spania, Irlanda și Arabia Saudită. Conform unei analize a locurilor de muncă disponibile, majoritatea angajatorilor caută candidați pentru poziții în transport, comerț, industria alimentară și turism, scrie

„Angajatorii din afara tarii stiu ca principalul argument cu care pot atrage mai multi candidati este cel salarial, motiv pentru care unul din doua joburi postate are salariul afisat in anuntul de angajare.

De altfel, si candidatii au nevoie sa stie exact cat ar putea sa castige in plus fata de joburile din Romania pentru a fi convinsi sa faca un pas atat de important precum o relocare in afara tarii, fie si pentru o perioada determinata de timp”, declara Raluca Dumitra, Head of Marketing in cadrul eJobs.ro”, afirmă Raluca Dumitra, Director de Marketing la eJobs.ro.

o fac pentru veniturile mai mari pe care le pot obține acolo. Cele mai multe dintre joburile menționate anterior vin cu beneficii financiare de trei sau chiar patru ori mai mari decât în România.

De exemplu, un muncitor dintr-un depozit din Olanda poate avea un venit lunar între 1.800 și 2.000 de euro pe lună, sumă la care se adaugă și alte beneficii, potrivit sursei citate.

De asemenea, salariul unui șofer de tir poate începe de la 2.500 de euro pe lună atunci când pleacă în curse internaționale. În mod similar, un curier poate câștiga în țările din vest aproximativ 2.000 de euro pe lună.

Salarii de trei sau patru ori mai mari decât în România

„Un interes crescut in aceasta perioada este pentru candidatii cu experienta in sectorul turistic si HoReCa. Angajatorii din strainatate au avut peste 500 de joburi postate pentru cele doua industrii in ultima luna si jumatate, iar salariile pe care le ofera incep de la 1.000 de euro pentru ospatari sau personal hotelier si pot ajunge pana la 4.000 de euro daca vorbim despre bucatari in restaurante de pe vase de croaziera sau mari lanturi hoteliere”, adaugă Raluca Dumitra.

Potrivit datelor colectate de Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariile medii nete pentru diverse domenii de activitate din străinătate au întregistrat următoarele valori: 2.500 de euro în construcții și instalații, 2.000 de euro în transport și distribuție, 1.800 de euro în industria alimentară, 1.500 de euro în producție și în turism/HoReCa, și 1.600 de euro pentru joburi de au pair, babysitting și curățenie.