Locul de muncă din România plătit cu 10.000 de lei lunar pentru care Sergiu s-a întors din Italia. Mulți români îl evită

cu 10.000 de lei lunar pentru care Sergiu s-a întors din Italia. Deși românii, în special tinerii, îl evită.

Locul de muncă din România plătit cu 10.000 de lei luna

Dacă pe vremuri tractoriștii lucrau în condiții grele, pe sume mici de bani, acum situația s-a schimbat. Utilajele sunt moderne, unele ajungând să valoreze și 300.000 de euro, iar condițiile în care se muncește sunt mult mai diferite.

În plus, un tractorist poate câștiga între 3.000 și 14.000 de lei în România. Deși există foarte multe avantaje, românii nu doresc să lucreze în acest domeniu. Printre puținii tineri care munesc pe un astfel de utilaj este Sergiu.

El s-a întors din Italia, acolo unde a studiat, pentru a lucra în țară. „Mi-a plăcut să fiu pe tractor. Am fost prin Italia, prin străinătate şi am găsit aici aproape lângă casă un loc de muncă. Este mai bine aşa. Acum ai aer condiţionat, ai frigider, orice ai pe tractor”, a declarat Sergiu Iuriciuc, tractorist, pentru

România are nevoie de aproximativ 400 de tractoriști

Potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii, România avea nevoie de aproximativ 400 de tractoriști pentru fermele din țară, în anul 2021. La doi ani distanță, situația nu este foarte diferită.

De altfel, fermierii se confruntă de foarte mult timp cu problema privind lipsa forței de muncă în agricultură. Deși au utilaje de sute de mii de euro, găsesc foarte greu persoane dornice să lucreze pe tractor.

„Eu am o fermă destul de micuță. Dar am avut nevoie așa că mi-am luat un utilaj modern, care a costat destul de mult. Pur și simplu nu am găsit apoi pe nimeni să-l conducă.

Așa că am învățat eu pentru că altfel pierdeam cel puțin un an fără să folosesc utilajul. Asta e situația din agricultura noastră”, a declarat agricultorul Sorin Zabcea, conform Europa Liberă.

În România există 58 de licee cu profil agricol, însă foarte puțini tineri vor să își facă un viitor în acest domeniu. Cele mai mari salarii sunt obținute de tractoriștii din Ardeal, notează sursa citată.