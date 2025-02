Locul de muncă din România plătit cu 12.000 de lei pe lună. Nu ai nevoie de studii superioare, chiar dacă salariul lunar e mare

Cei care vor să găsească , pot opta pentru un job din ce în ce mai căutat și plătit cu peste 12.000 de lei pe lună. De la ce sumă pornește câștigul?

Cine sunt cei care pot opta pentru un loc de muncă în România plătit cu 12.000 de lei lunar

Încă de la începutul acestui an, pe platformele destinate găsirii unui loc de muncă în România au fost înregistrate creșteri semnificative ale căutărilor. De exemplu, pe e.Jobs.ro au fost 2,1 milioane de căutări în ianuarie 2025.

Cel mai căutat post a fost în domeniul transportului, și anume cel de șofer. Vorbim de 140.000 de interogări, atât pentru transport intern, internațional, dar și pentru cei care optează pentru curierat.

În cele mai multe cazuri, șoferii preferă companiile care operează curse internaționale. Salariile pornesc de la 4.700 de lei și pot depăși 12.000 de lei pentru cei care fac curse în afara granițelor, arată .

Șoferii de TIR sau de camion angajați de companii internaționale de transport mărfuri sunt cel mai bine plătiți. Pe lângă salariu, aceștia pot primi și diurnă în fiecare zi, dar și bonusuri.

În plus, studiile superioare nu sunt necesare. Cererea de șoferi este tot mai mare, prin urmare, , iar creșteri vor fi înregistrate an de an.

Inginerii și asistenții medicali, la mare căutare în 2025

Inginerii s-au clasat pe locul doi în topul celor mai solicitate job-uri, în luna ianuarie, înregistrându-se 88.000 de căutări. Potrivit specialiștilor, și în acest domeniu cererea depășește oferta, fie că vorbim de ingineri constructori sau ingineri chimiști ori electricieni. Salariul pentru un inginer pornește de la 6.000 de lei și poate ajunge la 15.000 de lei.

De asemenea, jobul de asistent medical, plătit cu circa 4.800 lei net lunar, continuă să fie căutat, fiind înregistrare 60.000 de interogări în luna precedentă. Este urmat de locurile de muncă destinate contabililor, cu 58.000 de căutări. Un contabil câștigă, în medie, 5.000 de lei pe lună.

În clasament intră și posturile pentru operatorii call-center, cu circa 48.000 de căutări. Cele mai multe solicitări sunt pentru cei care cunosc limbi străini, precum spaniola, franceza, germana sau italiana. Pentru acest post, salariile ajung la circa 3.900 de lei lunar.