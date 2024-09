Locul de muncă din Romania plătit cu 900 de euro pe lună. Prea puțini români și-l doresc

Încă din perioada adolescenței, tinerii au început să își caute locuri de muncă. Din cauza cheltuielilor, care cresc de la un an la altul, aceștia caută job-uri bine plătite, însă nu toți știu ce salarii bune se oferă în anumite domenii.

Unde preferă tinerii să se angajeze

În fuga după bani, tinerii își caută, încă din adolescență, locuri de muncă. Fie ele de vară, ori pe perioade mai lungi de timp, elevii și studenții preferă să nu mai ceară bani de la părinți și să muncească pentru proprii bani. 28% dintre cei care au aplicat, în ultima lună, pentru un loc de muncă au fost tineri între 18 și 24 de ani.

„Caută joburi part-time. Industriile care se pretează sunt cele de call center, sunt cele de backoffice sau industriile hoteliere”, spune Leonard Rizoiu, specialist in resurse umane, potrivit Observator News.

Încă din liceu, elevii aplică pentru stagii de practică plătite. Mai departe, ajung ca în perioada facultății să fie deja angajați cu normă întreagă în diverse domenii. Majoritatea se angajează, la început de drum, în magazinele de haine.

„Salariile sunt in funcție de domeniul în care se angajează, competențe, abilitățile de care care au nevoie să-și desfășoare activitatea. In retail, salariul este undeva între 600 -900 euro”, spune Alexandra Colceru, specialist in comunicare la o platformă de recrutare, potrivit sursei citate.

Rata șomajului a scăzut

în rândul tinerilor a scăzut considerabil. În prima jumătate a acestui an a fost înregistrată o medie de aproape 22.000 de tineri șomeri pe lună, în comparație cu perioada similară din anul 2023, când s-a înregistrat o medie de peste 28.000.

„Ultimele date statistice arată o scădere semnificativă a şomajului în rândul tinerilor în România pe parcursul primei jumătăţi a anului 2024. Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţie sub autoritatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, media lunară a numărului de şomeri tineri înregistraţi, cu vârsta sub 25 de ani, a scăzut în primele şase luni ale anului în curs la 21.839, faţă de o medie de 28.365 în perioada similară a anului trecut.

Este vorba despre o scădere a ponderii tinerilor şomeri în totalul şomerilor la 8,85%, comparativ cu 12,11% în primele şase luni ale anului 2023”, precizează ministerul în postarea de pe pagina de socializare.

Mai mult, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale susține faptul că s-a înregistrat o scădere și în rândul tinerilor șomeri sub 30 de ani. Media lunară a fost de 36.449 în prima jumătate a anului 2024, iar în aceeași perioadă, în anul precedent, a fost un număr de 44.913.

„Această evoluţie pozitivă vine într-un context european în care rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani a fost de 14,4% în iunie 2024, în scădere faţă de lunile anterioare. România se alătură astfel tendinţei de îmbunătăţire a pieţei muncii pentru tineri, reflectând măsurile MMSS şi ale Guvernului condus de premierul Marcel Ciolacu şi eforturile continue de integrare a acestora în câmpul muncii.

Una dintre priorităţile mele ca ministru este aceea de a întări piaţa muncii şi a păstra în ţară tinerii care se pot dezvolta şi pune aici în valoare competenţele şi să aibă cariere de succes”, a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în postarea de pe Facebook.