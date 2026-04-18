Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el

A început să joace tenis în jurul vârstei de 6 ani, fiind încurajată chiar de tatăl său. Aryna Sabalenka deține titluri remarcabile în palmares, iar acum dezvăluie care este locul de muncă pe care l-ar fi avut dacă nu ar fi făcut performanță în acest sport. E clasată pe locul 1 la nivel mondial.

Meseria Arynei Sabalenka dacă nu practica tenis

Aryna Sabalenka (27 ani) a câștigat 19 titluri de simplu în circuitul WTA, inclusiv 3 titluri majore la Australian Open 2023, Australian Open 2024 și US Open 2024. Sportiva a cucerit 6 titluri la dublu și 2 turnee majore la US Open 2019 și Australian Open 2021, ambele în parteneriat cu Elise Mertens.

Jucătoarea din Belarus este cea mai bună din circuitul feminin. Campioana a atins borne uriașe în „sportul alb", dar asta nu o împiedică să se gândească ce ar fi făcut dacă nu ar fi ajuns în acest punct.

Întrebată care este meseria pe care ar fi practicat-o dacă nu era un nume cunoscut în tenis, aceasta nu a stat pe gânduri. Pentru că are un stil agresiv și un serviciu puternic datorită înălțimii sale ar fi luat în calcul un loc de muncă tot în domeniul sportiv. Mulți au rămas surprinși când au auzit de box.

Cu siguranță, ar fi făcut foarte mulți bani pentru că este ambițioasă și nu renunță ușor. Viața jucătoarei Aryna Sabalenka ar fi arătat complet diferit. Mai mult, nu ar fi exclus posibilitatea să-și încerce norocul în modeling. Acesta reprezintă al doilea job pe care ar fi putut să-l aibă fără prea mari probleme.

„Aș fi făcut box, în mod clar! Poate modeling, cine știe? Poate model de dimensiuni mari (n.r. râde). Aș fi fost bună la asta, nu? Până la sfârșitul vieții mele va trebui să fac ceva în care să fiu agresivă – poate box – pentru că simt că echilibrez destul de bine aceste două calități.

Pe teren sunt destul de agresivă și destul de emoțională. Asta e și ideea, pentru a putea oferi cel mai bun tenis posibil. În afara terenului sunt o persoană complet diferită”, a declarat Aryna Sabalenka, conform publicației .

Ce regret are Aryna Sabalenka

În același interviu, sportiva a fost întrebată dacă are remușcări legat de cariera sa. Jucătoarea de tenis a recunoscut că are multe regrete, subliniind că fiecare greșeală face parte din viață. E conștientă că nimeni nu este perfect.

„E greu să fii o persoană fără regrete și greșeli. Mai bine stai departe de oamenii care pretind asta. Am învățat câteva exerciții de respirație pentru a mă calma, cum să-mi controlez gândurile.

Au fost de mare ajutor în unele momente. Cartea respectivă (Into the magic shop, de James R. Doty) m-a ajutat cu adevărat, după ce am pierdut finalele de la Wimbledon. Mi-am luat timp, am respirat adânc.

Am încercat să-mi limpezesc complet mintea ca să pot să fiu o persoană mai bună într-o conferință de presă după acea înfrângere de la Roland Garros”, a mai adăugat Aryna Sabalenka.