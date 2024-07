Locul de muncă plătit cu 465 de lei net pe zi. Un gigant face angajări în România

plătit cu 465 de lei net pe zi. Un gigant face angajări în România. Contractul se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire pentru alte 12 luni. Unde se află, în realitate, acesta.

Serviciul care oferă suma de 465 de lei net pentru o singură zi de muncă. O companie mare caută oameni în țara noastră

Serviciul care oferă suma de 465 de pentru o singură zi de muncă. O companie mare caută oameni în țara noastră. Mai exact, este vorba de o sucursală deschisă de sud-coreenii de la KHNP în urmă cu un an.

Gigantul a anunțat că este în căutarea unei persoane care va ocupa poziția de Quality Assurance Engineer pentru construcția instalației de detritiere de la Cernavodă. Aceasta va fi prima instalație de detritiere din Europa.

De asemenea, are rolul de a permite României să devină un centru european pentru producția și exportul de tritiu. Acest combustibil se numără printre candidatele pentru viitoarele reactoare de fuziune.

Candidatul selectat va primi 465 de lei net în fiecare zi, ceea ce înseamnă că va ajunge la un salariu de circa 10.230 de lei, dacă lucrează 22 de zile, relatează . Cei care doresc să aplice pentru acest post au termen limită data de 3 august 2024.

În plus, viitorul angajat va semna un contract pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. Mai mult decât atât, acesta va lucra la Cernavodă, după cum arată anunțul de recrutare postat de firmă.

Ce responsabilități are un Quality Assurance Engineer

Korea Hydro & Nuclear Power Co. este o companie care are sucursala în Voluntari, județul Ilfov, și care face parte din grupul sud-coreean KEPCO. Persoana care va ocupa poziția de Quality Assurance Engineer la Cernavodă nu are doar un salariu motivant, ci și o serie de resposabilități.

Candidatul selectat pentru acest post are rolul de a asigura managementul calităţii construcţiei proiectului CTRF. Specialiștii transmit că este vorba de prima instalaţie de detritiere din Europa şi a treia din lume.

În plus, cei interesați de munca în această echipă trebuie să fie licenţiaţi și să aibă cel puţin 10 ani experienţă în managementul calităţii în domeniul nuclear. De asemenea, trebuie să aibă cunoştinţe cel puţin medii de limba engleză.