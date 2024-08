Locul de muncă plătit cu peste 500 de lei pe zi. Nu ai nevoie de studii superioare, trebuie să îndeplinești niște condiții simple

Locul de muncă plătit cu peste . Nu ai nevoie de studii superioare, trebuie să îndeplinești niște condiții simple. Foarte multe persoane își îndreaptă atenția spre acest job, care este foarte bine plătit.

Serviciul care oferă peste 500 de lei pe zi. Angajații nu trebuie să aibă studii superioare, ci să satisfacă câteva lucruri simple. E unul dintre cele mai căutate joburi pe platformele de angajări, pentru că poate fi făcut de oricine.

Cele mai multe persoane au fost interesate în ultima perioadă de oportunitățile disponibile pentru șoferii de categorie B, șoferii de tir sau cei de distribuție. Peste 150.000 de interogări au avut loc pe site-urile de specialitate.

Aceștia nu trebuie să aibă terminată o facultate, însă trebuie neapărat să posede permis de conducere pentru categoria C. Categoria C se poate obține numai de posesorii permisului de conducere categoria B cu o vechime de până la 1 an.

Prețul pentru a face școala de șoferi trece de 3.200 de lei, dar acești bani sunt recuperați rapid. O persoană care lucrează ca și conducător auto pe TIR încasează 500 de lei pe zi, ceea ce înseamnă că la finalul lunii încasează 11.000 de lei.

Ce presupune permisul de conducere pentru categoria C

Examenul auto pentru șoferii care doresc să obțină permisul de conducere pentru categoria C este destinat autovehiculelor grele, de mare tonaj. Acesta presupune într-un test teoretic și unul practic, durata minimă a cursurilor fiind de 6 săptămâni.

Partea teoretică are rolul de a evalua cunoștințele de legislație ale candidatului în domeniul conduitei vehiculelor grele și siguranța rutieră. În schimb, partea practică poate include manevre de conducere în trafic, frânarea și manevrarea în condiții de trafic aglomerat.

Printre condițiile și actele necesare pentru înscrierea la cursurile pentru categoria C se numără: vârsta minimă de 18 ani, carte de identitate, permis de conducere categoria B și un cazier judiciar care să aibă mențiunea „examen auto”.

De asemenea, candidații mai au nevoie de un aviz psihologic, de o fișă medicală și de o taxă eliberare permis. Șoferii de TIR reușesc să se angajeze destul de repede pentru că sunt numeroase perioada aceasta.