Locul de muncă plătit cu peste 600 de lei pe zi. Angajatorul oferă și cazare gratis. Nu e nevoie de studii superioare

Serviciul pentru care primești peste 600 de lei zilnic și cazare gratuită. Angajatul nu trebuie să aibă studii superioare, însă trebuie să aibă permis de conducere pentru categoria B și o experiență de minim 2 ani în acest domeniu.

Pe site-ul a fost postat recent un loc de muncă care se plătește cu 3.000-3.200 de euro pe lună. În situația în care se lucrează cel puțin 22 de zile lucrătoare o persoană va primi mai bine 600 de lei pentru fiecare zi.

Concret, este vorba de o companie cu sediul în Italia care este în căutarea unui șofer de distribuție. Viitorul angajat beneficiază de foarte multe avantaje pentru că va primi cazare gratuită într-o localitate din inima Elveției.

În plus, conducătorul auto care va fi ales pentru acest urmează să facă livrări alimentare în Elveția. Acesta trebuie să fie o persoană foarte bine organizată, atentă, onestă și capabilă să lucreze cu termene fixe.

De asemenea, trebuie să cunoască limba italiană, cel puțin la nivel de bază. În plus, se constituie avantaj dacă are experiență de până la 1 an în domeniul transportului de marfă alimentară. Totodată, trebuie să cunoască unitățile de măsură (kg, bucăți, cartoni etc).

O altă cerință pe care o caută angajatorul la acest loc de muncă este cunoașterea și utilizarea platformei Odoo, care include gestionarea tichetelor, taskurilor, mesageriei și trasabilitatea completă a fiecărei acțiuni.

Ce responsabilități va avea șoferul la acest loc de muncă

Șoferul care va transporta marfă are și o serie de responsabilități la acest loc de muncă plătit cu peste 600 de lei pe zi. Angajatul va transporta marfa și echipamentele companiei către diverse locații din Elveția.

Viitorul angajat este nevoit să respecte programul de livrări și a rutelor stabilite. De asemenea, trebuie să asigure întreținerea și curățenia vehiculului pe care îl conduce pe drumurile elvețiene și să aibă o comunicare eficientă cu echipa de logistică și cu clienții.

Mai mult decât atât, anunțul transmite că șoferul categoria B care va fi ales pentru acest post trebuie să respecte normele de siguranță și a regulilor de circulație. Cei interesați trebuie să-și trimită CV-ul în vederea contactării pentru un interviu.