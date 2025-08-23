News

Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat în ultimii ani, însă efectele pe termen lung sunt devastatoare

Un loc spectaculos de pe glob a început deja să se destrame, iar problema o reprezintă numărul mare de turiști care ajung aici.
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 19:01
Locul de pe glob care a ajuns sa se destrame singur din cauza prezentei turistilor A devenit intens vizitat in ultimii ani insa efectele pe termen lung sunt devastatoare
Cum a ajuns Antarctica să se destrame din cauza turismului. Sursă foto: Tripadvisor / colaj Fanatik

Antarctica este locul care a ajuns să se destrame la propriu odată cu prezența frecventă a turiștilor. Înainte era un loc aproape neatins, însă toate cele întâmplate în ultimii ani și-au pus amprenta asupra sa.

Cum a ajuns Antarctica să se destrame din cauza turismului

Există o mulțime de locuri superbe pe glob. Unele continuă să se dezvolte armonios, în timp ce altele au ajuns în paragină ori au ajuns să fie distruse de foarte mulți turiști. Nu e de mirare de ce unele plaje au devenit interzise ori au restricții dure.

Iar un loc de pe glob cu adevărat spectaculos se află într-o situație și mai dificilă și a început să se destrame. Antarctica, care deja era oricum afectată de încălzirea globală, are de suferit acum de pe urma turismului și activităților științifice.

Aceste detalii au fost evidențiate de un nou studiu publicat recent în Nature Sustainability. Cercetătorii vorbesc despre efectele pe care prezența uman le are în zonă. Se pare că numărul turiștilor din regiune a crescut de la 20.000 la aproape 120.000 în ultimele două decenii.

Cum influențează turismul Antarctica

De ce a ajuns Antarctica să se destrame? Cercetarea evidențiază faptul că în zonele unde ajung cei mai mulți turiști, concentraţia de particule fine ce conţin metale grele este de zece ori mai mare decât în urmă cu 40 de ani.

„Creşterea prezenţei umane în Antarctica ridică îngrijorări legate de poluanţii generaţi de arderea combustibililor utilizaţi de vehicule, în special de particulele ce conţin crom, nichel, cupru, zinc şi plumb„, arată studiul.

Raul Cordero, cercetător la Universitatea din Groningen (Ţările de Jos) şi coautor al studiului susține că de vină sunt în primul rând vapoarele. Acestea transportă turiști și utilizează combustibili fosili, care de altfel sunt sursa particulelor fine.

Iar acestea la rândul lor accelerează topirea zăpezii. Rezultatul este faptul că în timp, Antarctica poate ajunge să se destrame și să nu mai fie acel loc de pe glob spectaculos care tot atrage priviri și interes.

„Zăpada se topeşte mai repede în Antarctica din cauza prezenţei particulelor poluante în zonele frecventate de turişti. Un singur turist poate contribui la accelerarea topirii a circa 100 de tone de zăpadă”, a explicat acesta într-un interviu telefonic acordat AFP de la Santiago de Chile.

Cât de gravă este situația, de fapt

Menționăm faptul că cercetătorii au străbătut timp de patru ani circa 2.000 de kilometri în Antarctica pentru a măsura nivelul acestei contaminări. Ulterior, aceștia au ajuns la concluzia că cantitatea de metale grele a crescut şi ca urmare a expediţiilor științifice.

De asemenea, la acestea s-au mai adăugat și șederile îndelungate. Acestea pot avea un impact de până la zece ori mai mare decât cel al unui turist, subliniază expertul. Practic studiul realizat evidențiază faptul că Antarctica mai poate fi salvată prin diferite măsuri.

Mai exact, dacă ar fi utilizate nave hibride, dar și combustibili fosili, zona ar putea fi protejată. De asemenea, reducerea numărului de turiști poate fi de asemenea o soluție bună.

„Pentru a diminua amprenta activităţilor umane energofage din Antarctica va fi nevoie de accelerarea tranziţiei energetice şi de restrângerea utilizării combustibililor fosili, mai ales în zonele sensibile”, se arată în studiu.

Menționăm faptul că Antarctica a început să se destrame deja de ani buni. Mai exact, locul îşi pierde rapid masa din cauza încălzirii climatice. NASA relata la un moment dat că anual, continentul alb pierde, începând cu anul 2002, 135 de miliarde de tone de zăpadă şi gheaţă.

Valentina Vladoi
