Locul de pe glob de care s-a îndrăgostit Dana Rogoz: ”Nu credeam că o să-mi placă aşa mult”

Dana Rogoz este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Aceasta are doi copii, cu soțul ei, Radu Dragomir, iar stilul lor de viață este cu adevărat unul deosebit față de alte vedete din țară.

Dana Rogoz, dezvăluiri despre escapadele cu familia

Totodată, aceasta a jucat și în faimosul serial "La Bloc", dar și în multe alte producții care s-au făcut remarcate de-a lungul timpului.

Când vine vorba de viața personală, Dana Rogoz e de asemenea cât se poate de deschisă. Actrița împărtășește constant cu fanii ei mai tot ceea ce i se întâmplă, inclusiv momente din călătoriile cu familia.

Actrița și soțul ei au un stil de viață ceva mai simplu. De altfel aceștia . Iar din când în când mai ajung și în alte colțuri de pe glob.

Într-un interviu recent, Dana Rogoz a vorbit despre călătoriile sale, dar și despre locul care a impresionat-o. Deși nu avea mari așteptări când a ajuns aici, având în vedere părerile celor din jur, în final, experiența a fost una memorabilă.

Japonia, locul care a surprins-o pe actriță

Actrița este cea care organizează fiecare escapadă în parte. Caută destinații, dar și trasee interesante și are grijă ca din timp să fie atentă la fiecare detaliu, astfel încât totul să fie perfect când ajunge acolo.

„Eu organizez totul. Probabil, ca în majoritatea familiilor. Eu am o vorbă: seara nu dorm, seara planific următoarea călătorie. Caut cazări, caut trasee interesante, destinaţii şi îmi face plăcere.

Vacanţa de atunci începe. De când începi să te gândeşti la ea, s-o planifici, deja te-ai dus acolo cumva, în poveste, şi-ţi prelungeşti plăcerea. Chiar şi aşa, imaginativ, tot este un traseu”, a declarat aceasta, în emisiunea „Vacanță de vedetă”.

Japonia este însă locul care a impresionat-o pe Dana Rogoz. Nu se aștepta să-i placă atât de mult, însă tot ce a văzut acolo i-a rămas în suflet. Liniștea plutește în aer, iar orientarea e una cât se poate de ușoară.

„În Japonia a fost superb. Neaşteptat. Nu credeam că o să-mi placă aşa mult. Am auzit tot felul de păreri. Eu m-am simţit foarte bine, parcă o cunoşteam de mult timp. Ce m-a surprins a fost că nu se aude muzică, niciun zgomot. Ei nu vorbesc, nu deranjează. Te orientezi uşor.Am făcut Tokyo, Kyoto, Osaka, am făcut un circuit şi am mers mult cu trenul”, a adăugat actrița.