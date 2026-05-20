Locul de veci al lui Mitică Dragomir costă cât 2 apartamente! “E lângă Adrian Păunescu, la Bellu!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvăluit cât costă un loc de veci din cimitirul Bellu din București. Fostul șef LPF deține o astfel de proprietate în locul respectiv și a spus la ce sumă se ridică, dar și care a fost motivul pentru care a decis să cumpere fix acolo.

Prețul locului de veci al lui Dumitru Dragomir

Cimitirul Bellu este cel mai mare din București. Are eticheta, de ani buni, de monument istoric, fiind și unul dintre cele mai vizitate locuri din București. De altfel, în cimitirul Bellu își duc somnul de veci artiști, actori, cântăreți sau poeți și scriitori care au lăsat urme adânci în cultura românească. . De asemenea, în cimitirul Bellu pot fi descoperite nenumărate lucrări de artă, în principal statui funerare. Dumitru Dragomir a spus cât valorează locul său de veci, explicând și cum a decis să îl cumpere.

ADVERTISEMENT

„Tu știi cât costă un loc de veci acum? 20-30 de mii de euro! . Îl am la Bellu, la 100 de metri de capela aia mare. Este lângă Păunescu și lângă Papa. L-am luat acum 8 sau 10 ani. Nu îl vând, am dat 90 de mii de euro pe el. După ce am cumpărat locul de veci, a vrut unul să pună în fața mea un mormânt. Am dat bani și pe ăia 4 metri pătrați, ca să nu calce ai mei peste alt mormânt când vin”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cum și-a permis Dumitru Dragomir tot ce și-a dorit în viață

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre filosofia sa de viață și cum a ajuns la anii bătrâneții după ce și-a permis tot ceea ce și-a dorit. El a mărturisit că nu a luat niciun ban din firmele pe care le-a înființat în urmă cu mai bine de 3 decenii. „Visul meu a fost să dau copiii la școală, să învețe limbi străine, să nu le lipsească nimic, nevestei mele să nu îi lipsească nimic, nepoților nimic… Am înființat acum 35 de ani 3 firme. Una a fost Galeriile Dragomir, apoi construcțiile și imobiliarele și hotelul. Nu am luat un salariu din firmele astea în toți anii ăștia. Niciun leu, niciodată de când le-am înființat.

ADVERTISEMENT

M-am gândit că trebuie să am o pensie bună ca să nu deranjez copiii. Locul de veci l-am luat ca să nu deranjez copiii. Am făcut toate astea ca să nu îi deranjez pe cei care vin după mine. Toată viața mi-a fost foame și am luptat să mănânc bine. Toată viața mi-a plăcut să fiu îmbrăcat bine. Toți au vrut să mă curețe, dar am respectat legile țării, că altfel aveam avere de 5 ori mai mare. Eu nu am nimic acum. Am doar o pensie, trăiesc din pensie și din salariul nevestei”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT