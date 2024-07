Locul de vis în care Anca Lungu a făcut nunta cu iubitul grec. Ce le-a cerut invitaților să facă

Anca Lungu și iubitul ei de origine greacă, Harry Arampatzis, s-au căsătorit săptămâna trecută, într-o zi de miercuri, după mai mulți ani de când sunt împreună și au un fiu. Unde și-au unit destinele cei doi soți?

Locația superbă unde Anca Lungu și Harry Arampatzis s-au căsătorit

Anca Lungu și Harry Arampatzis au avut cununia religioasă într-un cadru de poveste, iar mireasa a fost de-a dreptul splendidă la cei 37 de ani pe care îi are. Nași le-au fost Andreea Berecleanu și soțul acesteia, medicul Constantin Stan.

Nunta a fost una caracterizată de rafinament și simplitate, în care decorul alb a fost predominant. Întreaga petrecere s-a organizat în Grecia, mai exact în Halkidiki.

Anca Lungu și Harry Arampatzis au încercat să fie discreți cu imaginile de la eveniment, dar pe rețelele de socializare au apărut destul de multe fotografii

De la nuntă nu au lipsit dansurile grecești și nici tradițiile grecești. S-a respectat inclusiv binecunoscutul obicei al spargerii farfuriilor, despre care se spune că este aducător de noroc și că mirii vor avea o căsnicie eternă și ocolită de obstacole.

Anca Lungu și Harry Arampatzis au avut o cerință față de invitați, să se îmbrace în alb. ”Celebrăm dragostea cu Anca și Harry. A fost dorința miresei ca toți să fim îmbrăcați în alb, ca să știți”, a dezvăluit Ali Andreea, make-up artist român stabilit în Paris, pe contul său de facebook.

Cum s-au cunoscut Anca Lungu și Harry Arampatzis

Cum s-au cunoscut Anca Lungu și Harry Arampatzis? Acesta din urmă a dat de fosta știristă, în timpul vizitelor sale repetate prin România, în scop profesional. Harry Arampatzis are studii aprofundate în industria cosmeticii și a călătorit îndelung pentru a realiza cele mai bune produse.

”Sunt grec, dar am părăsit Grecia de foarte tânăr, când am plecat să-mi fac studiile în Statele Unite. Am stat opt ani peste Ocean, pentru că mi-am dorit să fac acolo și un doctorat în farmacologia pielii (…)

În Franța, La Roche Posay mi-a propus o poziție im­portantă în cadrul companiei. Așa a în­ceput aventura mea pe pământ francez. Așa am descoperit Nisa, care mi s-a părut un loc minunat și foarte apropiat de felul meu de a fi mediteranean. E un oraș cos­mopolit, internațional, cu un aeroport mare de unde pot accesa toate direcțiile. Și asta a contat mult, fiindcă aveam nevoie să că­lătoresc.

Au fost perioade în via­ța mea când în fie­care luni luam avionul și mer­geam să lucrez la Paris. Apoi, o altă împrejurare a vieții a făcut să călătoresc în România și să o cu­nosc pe soția mea, Anca Lungu, care era prezen­ta­toare de știri atunci, cu care am un copil și cu care locuiesc acum la Nisa”, a relatat la un moment dat Harry Arampatzis pentru