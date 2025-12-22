Locul de vis unde a plecat în concediu Adelina, soția lui Cristi Chivu. A imortalizat un apus superb

ADVERTISEMENT

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai longevive cupluri. Cei doi profită din plin de timpul liber, iar acum au ajuns într-un loc de vis. Unde își petrec, de fapt, partenerii de viață acest concediu alături de cele două fiice.

Adelina, partenera lui Cristi Chivu, vacanță de poveste

Cristi Chivu are conturi pe mai multe platforme de socializare, însă postează rar. Nu același lucru se poate spune despre partenera de viață alături de care are . Adolescentele au moștenit multe trăsături de la mama lor.

Fosta prezentatoare a emisiunii X Factor e mândră de copiii săi cu care postează adesea imagini în social media. Adelina a dezvăluit acum destinația de vacanță în care a ajuns cu cei dragi, chiar înaintea sărbătorilor de Crăciun.

Imaginile superbe pe care le-a distribuit în online arată că se află într-un loc de vis. Pare să fie vorba de Thailanda, bruneta profitând din plin de vremea frumoasă și de plajele cu nisip fin. A imortalizat un apus super.

De asemenea, în una dintre fotografiile împărtășite cu urmăritorii săi apare cele două fete. Soția lui Cristi Chivu a simțit nevoia să le arate tuturor locația unde își încarcă bateriile. Adelina adoră vacanțele în locuri calde, dar merge și la munte.

Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale

Soția lui Cristi Chivu s-a dedicat total creșterii celor două fete pe care le are cu renumitul antrenor. Natalia (15 ani) și Anastasia (13 ani) sunt educate de fosta prezentatoare de televiziune după propriile reguli.

Frumoasa brunetă are o relație extraordinar de bună cu cele mici. Adelina Chivu care recunoaște că sunt prietene mai degrabă decât mamă – fiice, cu toate că vedeta a fost aspru criticată pentru felul în care le educă.

„Urmez un parenting al meu pentru care am fost supusă bullying-ului o bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, nu mi-am schimbat tonul și discursul.

Mă certam cu ele la 3 ani și mă supăram pe ele, două zile. Nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție.

Acum suntem cele mai bune prietene. Chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme, Adelina Chivu, în podcast-ul „Fain și simplu”, moderat de Mihai Morar.