Sport

Locul de vis unde a plecat în concediu Adelina, soția lui Cristi Chivu. A imortalizat un apus superb

Destinația de vacanță unde se află zilele acestea Adelina, partenera de viață a celebrului antrenor Cristi Chivu. Imaginile cu care i-a cucerit pe internauți.
Alexa Serdan
22.12.2025 | 18:22
Locul de vis unde a plecat in concediu Adelina sotia lui Cristi Chivu A imortalizat un apus superb
Adelina și Cristi Chivu au plecat în vacanță. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai longevive cupluri. Cei doi profită din plin de timpul liber, iar acum au ajuns într-un loc de vis. Unde își petrec, de fapt, partenerii de viață acest concediu alături de cele două fiice.

Adelina, partenera lui Cristi Chivu, vacanță de poveste

Cristi Chivu are conturi pe mai multe platforme de socializare, însă postează rar. Nu același lucru se poate spune despre partenera de viață alături de care are două fete extrem de frumoase. Adolescentele au moștenit multe trăsături de la mama lor.

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare a emisiunii X Factor e mândră de copiii săi cu care postează adesea imagini în social media. Adelina a dezvăluit acum destinația de vacanță în care a ajuns cu cei dragi, chiar înaintea sărbătorilor de Crăciun.

Imaginile superbe pe care le-a distribuit în online arată că se află într-un loc de vis. Pare să fie vorba de Thailanda, bruneta profitând din plin de vremea frumoasă și de plajele cu nisip fin. A imortalizat un apus super.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

De asemenea, în una dintre fotografiile împărtășite cu urmăritorii săi apare cele două fete. Soția lui Cristi Chivu a simțit nevoia să le arate tuturor locația unde își încarcă bateriile. Adelina adoră vacanțele în locuri calde, dar merge și la munte.

ADVERTISEMENT
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul...
Digisport.ro
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Adelina Chivu, imagini din vacanță
Pozele postate de Adelina Chivu din vacanță. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale

Soția lui Cristi Chivu s-a dedicat total creșterii celor două fete pe care le are cu renumitul antrenor. Natalia (15 ani) și Anastasia (13 ani) sunt educate de fosta prezentatoare de televiziune după propriile reguli.

Frumoasa brunetă are o relație extraordinar de bună cu cele mici. Adelina Chivu care a fost studentă a Facultății de Jurnalism recunoaște că sunt prietene mai degrabă decât mamă – fiice, cu toate că vedeta a fost aspru criticată pentru felul în care le educă.

ADVERTISEMENT

„Urmez un parenting al meu pentru care am fost supusă bullying-ului o bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, nu mi-am schimbat tonul și discursul. 

Mă certam cu ele la 3 ani și mă supăram pe ele, două zile. Nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție.

Acum suntem cele mai bune prietene. Chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme, Adelina Chivu, în podcast-ul „Fain și simplu”, moderat de Mihai Morar.

Exod de la CSM Bucureşti! Singura „tigroaică” din lotul României la Mondial pleacă...
Fanatik
Exod de la CSM Bucureşti! Singura „tigroaică” din lotul României la Mondial pleacă la noua forţă a campionatului. Exclusiv
Răzvan Patriche, căpitan în vremuri grele: “Luam un salariu la şase luni! Doar...
Fanatik
Răzvan Patriche, căpitan în vremuri grele: “Luam un salariu la şase luni! Doar în ultimii doi ani am mai pus ceva deoparte”
Pensia încasată de Ilie Năstase de la statul român. E o sumă mică...
Fanatik
Pensia încasată de Ilie Năstase de la statul român. E o sumă mică în comparație cu meritele sale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
iamsport.ro
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!