Locul de vis unde își dorește să ajungă Corina Caragea până la finalul acestui an: ”Este o zonă pe care încă n-am explorat-o”

Corina Caragea (41 ani) a făcut dezvăluiri despre noile sale planuri de vacanță. Prezentatoarea știrilor sportive de la Protv este pasionată de călătorii și profită aproape de fiecare timp liber pentru a descoperi frumusețile acestei lumi. Până la final de an dorește să exploreze o zonă unde nu a ajuns încă.

Ce zonă dorește să viziteze Corina Caragea în luna noiembrie

Pe rețelele de socializare Corina Caragea . Deține și un blog unde descrie amănunțit tot ceea ce a văzut sau tot ceea ce i s-a întâmplat neplăcut într-o vacanță. În New York a trecut prin mari emoții cu mașina.

Jurnalista a declarat de curând, în cadrul unui interviu, faptul că plănuiește să zboare către Argentina în următoarele săptămâni, mai exact în noiembrie. Este un vis al ei de multă vreme și în sfârșit i s-a ivit ocazia de a și-l îndeplini și de a admira cultura latină.

”Mă gândesc pentru noiembrie la Argentina. Este un vis de-al meu mai vechi și în sfârșit se va împlini. Cred că în altă viață am trăit într-o țară latină, am așa o afinitate pentru țările astea și nu știu, mă atrage tot ce înseamnă zona asta, mă atrage America de Sud, nu am fost niciodată.

Este o zonă a globului pe care încă nu am explorat-o și din ce am auzit așa de la prietenii mei care au fost acolo Buenos Aires este un oraș pe sufletul meu, acum rămâne de văzut. Mi-ar plăcea și Brazilia doi în unu, dar na, trebuie să mai și muncim. Adică n-am atâta atât de mult concediu”, a spus Corina Caragea pentru

Corina Caragea, nerăbdătoare să călătorească în Argentina

Prezentatoarea de știri va sta 7 zile plecată în Argentina în luna noiembre. Și-ar dori să aibă mai mult timp la dispoziție, însă locul de muncă nu-i permite. ”O săptămână. Cum ziceam, știu că pare că sunt mereu în vacanță, dar sunt și eu limitată de timp”, a mai transmis Corina Caragea.

Corina Caragea, amendată în New York

Corina Caragea nu a fost ocolită de peripeții în decursul anilor, iar cea care i-a rămas bine întipărită în minte a fost în New York. Aici a parcat ilegal o mașină închiriată și s-a ales cu o amendă de 200 de dolari.

De altfel, poliția i-a ridicat mașina cu care depășise puțin o linie, iar Corina Caragea s-a speriat când nu și-a mai găsit autovehiculul unde era parcat. A crezut că i-a fost furat. După ce a descoperit ce i s-a întâmplat, a mai aflat că avea de plată și o taxă în plus.

”200 de de dolari a fost amenda. M-a încurcat foarte tare pentru că în ziua aceea aveam programat un drum la Washington cu masina. Și până am găsit-o, până mi-am dat seama ce se întâmplă, până am ajuns acolo, am plătit și chiria cum ar veni, că ea a stat acolo nu știu câte ore. A fost o experiență neplăcută”, a mai spus Corina Caragea pentru sursa menționată.