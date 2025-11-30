Sport

Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc anul viitor. Evenimentul a fost catalogat în presă ca fiind ”nunta anului 2026” și chiar nu e de mirare de ce.
Valentina Vladoi
30.11.2025 | 12:00
Locul de vis unde se casatoresc Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez Cei doi au ales o destinatie aparte
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, nuntă de vis în Portugalia. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
După aproape un deceniu împreună, Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgina Rodriguez se căsătoresc. Și chiar jucătorul lui Al Nassr a acordat un interviu recent în care a vorbit despre acest subiect.

Unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Publicația Jornal da Madeira relatează că cei doi au ales un loc magic din Europa pentru marele eveniment. Mai exact, nunta ar urma să aibă loc în orașul Funchal, într-un cadru aparte.

Ceremonia religioasă ar urma să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea ulterioară va avea loc la o unitate hotelieră de lux din regiune. Iar fiecare detaliu va fi pus la punct pentru marele eveniment. Funchal este un oraș spectaculos de pe insula Madeira.

Astfel, nu e de mirare de ce fotbalistul a ales să facă nunta aici. Există mai multe grădini botanice spectaculoase, un centru vechi superb, port și nu numai. Totodată, orașul are peisaje de poveste, verzi, dar și o panoramă pe măsură asupra oceanului.

Cât despre data nunții, nu este clar ce zi au ales cei doi. Un lucru este cert și anume faptul că evenimentul va avea loc în vara anului viitor, după încheierea Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Petrecerea va avea loc la un hotel de lux

Menționăm faptul că fotbalistul deține mai multe lanțuri hoteliere în Portugalia. Drept urmare, petrecerea ar putea avea loc chiar la unul dintre unitățile sale. Nimic nu este momentan clar.

Amintim faptul că Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo s-au logodit anul aceasta. Fotbalistul i-a oferit un inel de logodnă deosebit partenerei sale de viață, care nu a trecut neobservat.

„Lucrurile bune vin la momentul potrivit. Am simțit că era momentul, pentru că este mama copiilor mei și persoana pe care o iubesc cel mai mult”, a declarat jucătorul în interviul acordat pentru jurnalistul britanic.

Ce cadouri a primit Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo

Cât despre relația dintre Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo, fotbalistul este foarte atent la nevoile partenerei sale de viață. Mai mult de atât, odată cu logodna, au urmat și niște daruri fabuloase.

Jurnaliștii britanici notau că acesta i-a cumpărat Georginei un Porsche, având în vedere că aceasta adoră mașinile de lux. Totodată, partenera de viață a lui Ronaldo a primit și ceasuri, dar și alte cadouri fabuloase.

„Pregătește asta de ceva vreme și a vrut să fie cu adevărat special pentru jumătatea lui. Știe că Georginei îi plac mașinile, în special pe cele electrice, și i-a cumpărat un Porsche pentru că și ea iubește mașinile de lux.

De asemenea, i-a oferit multe cadouri importante, cum ar fi ceasuri, pentru că și ea le iubește și îi place să-și adauge lucruri la colecția sa”, au notat și jurnaliștii de la The Sun.

