”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile considerate sacre

Imediat ce a învins-o pe Katie Boulder și , Sorana Cîrstea s-a relaxat în ”locul din altă lume”. Turiștii din toate țările vin aici din același motiv ca și jucătoarea de tenis. Toți vor să vadă vietățile considerate sacre.

Sorana Cîrstea a vizitat ”locul din altă lume”

Sorana Cîrstea își încarcă bateriile între meciurile pe care le dispută în cadrul turneului de categorie WTA 250. Ajunsă în Osaka, iubita lui Alexandru Țiriac nu a putut să nu ajungă în destinația inedită adorată de multă lume.

Pe o rețea de socializare a dezvăluit că a fost într-un adevărat colț de rai. Concret, este vorba de parcul public Nara din Japonia. Locul de poveste este amplasat la poalele muntelui Wakakusa⁠, fiind unul dintre cele mai vechi din țară.

A fost fondat în anul 1880 și are o magie aparte care îi atrage pe turiști. Aceștia sunt fascinați de creaturile pe care le pot admira la doar un pas distanță. Mai exact, este vorba de cerbii pătați care sunt liberi să se plimbe pe circa 505 hectare de teren.

În acest parc vizitat de Sorana Cîrstea se află și mai multe temple. Tōdai-ji, Kōfuku-ji și Kasuga-taisha⁠ sunt cele mai cunoscute, imortalizând această experiență prin mai multe imagini spectaculoase.

„O după-amiază altfel în Nara”, a notat sportiva, pe contul de , legat de pozele în care apare înconjurată de cerbi pătați. Tenismena a primit peste 4.000 de aprecieri, după ce a ajuns în această destinație unică.

Ce spun legendele despre cerbii din parcul Nara

Cerbii din parcul Nara, alături de care s-a fotografiat Sorana Cîrstea, sunt considerați sacri. O veche legendă susține că unul dintre cei patru zei ai templului Kasuga a venit la templul Kashima călare pe un cerb pătat alb.

Din acel moment animalul a început să fie protejat de oameni. Cei care nu țineau cont de această regulă și omorau o astfel de vietate riscau pedeapsa cu moartea. Ultima execuție de felul acesta a avut loc în anul 1637.

În prezent, pedeapsa nu mai este atât de dură. Chiar și așa, oamenii sunt încarcerați. Spre exemplu, în 2010, un bărbat a fost condamnat la o jumătate de an de închisoare pentru uciderea unui cerb cu arbaleta.

Cerbii pătați sunt recunoscuți ca patrimoniu național. Astfel, sunt protejați prin lege, însă turiștii se bucură de prezența lor prin simpla vizitare a parcului Nara. Vizitatorii pot hrăni animalele doar cu biscuiți speciali, care sunt achiziționați de la intrarea în spațiu.

Nara, o destinație de vis pentru turiști

Nara a fost prima capitală permanentă a Japoniei, în anul 710. Orașul are o importanță istorică uriașă, parcul fiind unul inedit și nu trebuie trecut cu vederea de niciun turist. Multe temple și sanctuare din zonă fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

De asemenea, parcul oferă peisaje superbe, în special primăvara când cireșii înfloresc. Locul este instagramabil și toamna în momentul în care frunzele zboară din copaci și ajung să formeze un ”covor” colorat pe pământ.

În aceeași notă, parcul îmbină perfect natura, istoria și spiritualitatea japoneză. Cu siguranță, Sorana Cîrstea a fost încântată că a observat cum pasc cerbii liniștiți în fața templelor vechi de 1.300 de ani. Această imagine este una unică.

Mai mult decât atât, simbolizează armonia dintre om, natură și religie. Acest aspect este esențial în cultura japoneză. Parcul Nara găzduiește peste 1.200 de cerbi pătați, care sunt clasificați drept patrimoniu natural.