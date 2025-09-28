Sport

Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir. A fost acolo în vacanță și nu i-a venit să creadă: „Una din minunile lumii”

Dumitru Dragomir a fost în concediu. Ce loc a vizitat fostul șef LPF și ce l-a dat pe spate la locația în care a fost cu familia.
Mihai Dragomir
28.09.2025 | 09:30
Locul din Europa care la impresionat pe Mitica Dragomir A fost acolo in vacanta si nu ia venit sa creada Una din minunile lumii
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir și locul din concediu care l-a fascinat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” a revenit cu o nouă ediție de top. Dumitru Dragomir a povestit cum a fost în concediu și ce l-a impresionat în locul pe care l-a vizitat alături de familie.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, impresionat de locația în care a fost în concediu cu familia

Dumitru Dragomir a văzut multe locuri deosebite în viața lui, însă nu toate l-au impresionat în adevăratul sens al cuvântului. Cel mai recent concediu în care a fost plecat alături de familia sa a fost unul excepțional.

Fostul șef LPF a dezvăluit că a fost plecat în Antalya, destinația ideală pentru vacanțele românilor, la un resort unde a beneficiat de cele mai bune condiții și unde a avut parte de liniște și priveliști magnifice.

ADVERTISEMENT

„Ai mai pomenit așa ceva?”

„Am fost în Antalya, la Gloria Serenity (n.r. – hotel de 5 stele), unde ne ducem noi de ani de zile. Doamne, una dintre minunile lumii. Terenuri de fotbal, de golf, de volei… Peste 3000 de camere, așa am auzit. Nici nu știi ce să alegi, cât vezi cu ochii mâncare. Ai mai pomenit așa ceva?

Poți să bei ce vrei, când vrei, de la cele mai scumpe băuturi… Resortul acesta cred că are vreo 20 de baruri. Oriunde te duci la plajă ai baruri, unde te uiți. E în mijlocul pădurii, cred că are 1000 de hectare. Am mers câte 15 kilometri și tot vezi terenurile de golf… 

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Am mers cu toată familia, de asta m-am simțit bine. Nepoții mei sunt mari acum, eram între ei… ei au 1,85 metri, iar eu… Totul a fost bine până am ajuns în țară. Când am ajuns în țară, mi-am dat seama că e greu să ne mai facem bine!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut:...
Digisport.ro
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă

Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir

“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!”...
Fanatik
“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!” Reacție clară după meciul cu Petrolul, chiar din tabăra giuleștenilor
Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan...
Fanatik
Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan FCSB. Surpriză emoționantă, direct de pe teren după victoria cu Go Ahead Eagles. Video
Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la...
Fanatik
Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la prima apariție în lotul lui Los Angeles FC
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!