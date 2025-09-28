Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir. A fost acolo în vacanță și nu i-a venit să creadă: „Una din minunile lumii”

Emisiunea cu o nouă ediție de top. Dumitru Dragomir a povestit cum a fost în concediu și ce l-a impresionat în locul pe care l-a vizitat alături de familie.

Dumitru Dragomir, impresionat de locația în care a fost în concediu cu familia

Dumitru Dragomir a văzut multe locuri deosebite în viața lui, însă nu toate l-au impresionat în adevăratul sens al cuvântului. Cel mai recent concediu în care a fost plecat alături de familia sa a fost unul excepțional.

Fostul șef LPF a dezvăluit că a fost plecat în Antalya, , la un resort unde a beneficiat de cele mai bune condiții și unde a avut parte de liniște și priveliști magnifice.

„Ai mai pomenit așa ceva?”

„Am fost în Antalya, la Gloria Serenity (n.r. – hotel de 5 stele), unde ne ducem noi de ani de zile. Doamne, una dintre minunile lumii. Terenuri de fotbal, de golf, de volei… Peste 3000 de camere, așa am auzit. Nici nu știi ce să alegi, cât vezi cu ochii mâncare. Ai mai pomenit așa ceva?

Poți să bei ce vrei, când vrei, de la cele mai scumpe băuturi… Resortul acesta cred că are vreo 20 de baruri. Oriunde te duci la plajă ai baruri, unde te uiți. E în mijlocul pădurii, cred că are 1000 de hectare. Am mers câte 15 kilometri și tot vezi terenurile de golf…

Am mers cu toată familia, de asta m-am simțit bine. Nepoții mei sunt mari acum, eram între ei… ei au 1,85 metri, iar eu… Totul a fost bine până am ajuns în țară. Când am ajuns în țară, mi-am dat seama că e greu să ne mai facem bine!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

