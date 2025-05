Locul din Europa de care s-a îndrăgostit Simona Gherghe. Vedeta speră să ajungă acolo și anul acesta: ”Mă simt acasă”

Simona Gherghe călătorește des cu cei dragi. Se pare însă că un singur loc din Europa i-a rămas cu adevărat în suflet. Se simte ca acasă aici, iar de fiecare dată revine cu mare drag, după cum poveste chiar ea.

Simona Gherghe, îndrăgostită de Grecia

Grecia este destinația preferată a multor români. . Dincolo de asta, există o mulțime de insule cu plaje spectaculoase, nisip fin, dar și apă turcoaz din care turiștii pot alege.

Și vedetele din România merg deseori în Grecia. Există anumite locuri cu adevărat spectaculoase, iar Simona Gherghe recunoaște la rândul ei că a fost impresionată de tot ce a văzut până acum.

Invitată recent într-o emisiune, Simona Gherghe a recunoscut faptul că este îndrăgostită de Grecia. Mai mult de atât, insula preferată a vedetei este Spetses, unde speră să se reîntoarcă cu drag.

Și se pare că vedeta și-a dorit să viziteze Grecia după ce a citit romanul ”Magicianul”, scris de John Fowls. , pe care aceasta a vrut să le descopere.

”E un loc unde mă simt acasă. Chiar rădeam cu Răzvan și am zis, poate că eu într-o viață anterioară am fost aici sau am vreun strămoș grec, că nu îmi dau seama de ce vibrez atât de mult cu locurile acelea, cu oamenii aceia. (…)

În mintea mea este asociată Grecia cu tot ce înseamnă relaxare, viață tihnită, ritmul lent de viață, cu un somn la prânz, cu mâncat pe plajă, cu stat pe plajă până apune soarele, cu plimbări, tavernele”, a declarat Simona Gherghe.

Copiii vedetei adoră și ei Grecia

Și nu doar vedeta e impresionată de Grecia și de insula Spetses. La rândul lor, copiii vedetei s-au distrat de minune acolo și totodată s-au și adaptat foarte ușor în vacanță.

Anul trecut, Simona Gherghe a fost în Paxos, o insulă cu plaje destul de pietroase. Și se pare că și acest loc a fost de asemenea pe placul celor mici, care au reușit să găsească numeroase activități.

”Lor le place Grecia, oriunde, oricum, sunt foarte adaptabili, nu sunt genul de copii care să facă mofturi. Cum am fost anul trecut în Paxos, care este o insulă cu plaje foarte pietroase. (…) Au inventat un joc cu ouă de dinozaur, pietrele erau ouăle de dinozauri”, a declarat prezentatoarea TV.