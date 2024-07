Locul din Europa de care turiștii nu se plictisesc niciodată a primit titlul de cea mai durabilă atracție de pe continent. Se pare că o mulțime de persoane ajung aici, iar multe dintre ele revin cu mare drag.

Locul din Europa de care turiștii nu se plictisesc niciodată

. Chiar și așa, nu multe persoane se înghesuie să le vadă. Altele în schimb ajung să fie vizitate chiar și de mai multe ori.

Exemplu este chiar locul din Europa de care turiștii nu se plictisesc niciodată. Este vorba despre Castelul Edinburgh din Scoția. Acesta și-a asigurat locul întâi pentru cea mai durabilă atracție din Europa, potrivit premiilor TripAdvisor’s Travellers’ Choice Awards Best of the Best Things to Do for 2024.

În același top se mai regăsesc și alte locuri spectaculoase, tot din Marea Britanie. Mai exact, dintre primele zece locuri la această categorie, patru au fost ocupate de Regatul Unit, inclusiv Castelul și Grădina Hever pe locul patru, Grădinile Botanice Regale din Edinburgh pe locul cinci și Grădina Chelsea Physic din Londra pe locul opt.

În ceea ce privește cele mai bune experiențe din lume și aici sunt surprize. Cea mai bună experiență, conform topului realiazt de TripAdvisor, este un tur pe jos al pitorescului oraș Porto din Portugalia. Chiar și așa, locul din Europa de care turiștii nu se plictisesc niciodată rămâne fruntaș, arată .

Castelul Edinburgh din Scoția, cea mai durabilă atracție din Europa

Ce alte detalii ne mai spune clasamentul? Referitor la atracțiile de top la nivel mondial, Empire State Building din New York s-a clasat pe primul loc. De cealaltă parte, cel de-al doilea loc este ocupat de , Franța. Casa Anne Frank ocupă în schimb locul al treilea.

În plus față de faptul că găzduiește cea mai durabilă experiență din lume, Regatul Unit a fost, de asemenea, recunoscut pentru un tur istoric al Londrei pe jos prin puburi, care s-a clasat pe locul 19 în clasamentul general. Acest tur poate fi făcut pe jos cam într-o jumătate de zi.

La categoria parcuri de distracții și parcuri acvatice, tot Marea Britanie se mândrește cu unele dintre cele mai bune din lume, conform recenzenților Tripadvisor. Alton Towers Resort a fost numit al optulea cel mai bun din lume, iar Milky Way Adventure Park din Clovelly, Devon, a fost numit al 12-lea din lume.

Iar pentru iubitorii de adrenalină există de asemenea soluții. Ei pot să încerce High-Speed Thames River Speedboat din Londra, care a fost desemnată drept a zecea cea mai bună experiență din lume în categoria Sporturi nautice.