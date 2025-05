Locul din Europa invadat de șobolani. Bijuteria turistică e cunoscută pentru ”Laguna Albastră”, iar românii adoră s-o viziteze

Activiștii de mediu trag un semnal de alarmă asupra unui loc din Europa, care este invadat de șobolani. Bijuteria turistică este cunoscută pentru și alte obiective turistice. Românii adoră s-o viziteze pentru peisajele sale superbe.

Acesta este locul din Europa invadat de șobolani

Una dintre cele mai fotografiate destinații din lume aduce îngrijorare în rândul autorităților. Regiunea se află în Europa și este celebră pentru ”Laguna Albastră”. Aceasta este una pe placul multor turiști români.

La ora actuală se confruntă cu o problemă serioasă. Locul este atacat de care au apărut cel mai probabil din cauza gunoielor. Mai exact, este vorba de insula Comino care face parte din arhipelagul Maltez.

Frumusețea locului este distrusă de micile rozătoare. Acestea apare constant în jurul insulei, lucru care afectează turismul. Șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare și băuturi aruncate de vizitatori. În felul acesta au parte de un teren perfect pentru înmulțire.

Din păcate, provoacă daune și scad calitatea vieții pentru fauna locală. Activistul Andre Callus a declarat pentru publicația că „este o situație insuportabilă”. Un alt activist de mediu susține că este „un dezastru total”.

„Există acum o infestare cu rozătoare. Șobolanii coboară în vizuinile păsărilor precum șoimii și le mănâncă ouăle”, a spus Mark Sultana, CEO al BirdLife Malta, pentru sursa menționată anterior.

Ce măsuri iau autoritățile din Comino

Pentru a scăpa de invazia șobolanilor autoritățile din insula Comino anunță măsuri radicale. Ministrul Turismului din Malta, Ian Borg, a discutat despre această criză ecologică care afectează numărul de turiști care vizitează locul din Europa.

Prima decizie are legătură cu reducerea numărului de vizitatori la jumătate pentru a preveni colapsul total. În plus, se are în vedere reducerea numărului de baruri, magazine și toalete publice. Mai mult, vor avea loc controale mai stricte asupra operatorilor de turism.

În altă ordine de idei, Comino este o destinație iubită de oameni pentru peisajele sale. ”Laguna Albastră” este locul unde călătorii au parte de relaxare și de snorkeling. Orașul Gozo și Stânca Promițătoare (Gebla tal-Halfa) nu trebuie ignorate de niciun turist.