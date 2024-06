Locul din România care a devenit sursă de inspirație pentru un producător străin. Este considerat unic, dar și misterios

Un loc din România a devenit sursa de inspirație pentru un producător străin, care a realizat un documentar inedit. Ce are atât de special această zonă din țară și de ce a generat un interes atât de mare?

Locul din România care a devenit sursă de inspirație pentru un producător străin

Producătorul britanic Charlie Ottley . Mai departe, acesta a avut ideea de a produce un documentar, care de altfel a avut și premiera recent.

Locul din România care a devenit sursa de inspirație pentru producătorul străin este chiar Oltenia. Aici, peisajele, tradițiile, dar și oamenii, nu au putut fi trecute cu vederea. Charlie Ottley a filmat un documentar care poate fi unul de excepție.

Premiera documentarului a avut loc deja la Cinema Muzeul Ţăranului Român. Iar timp de 17 minute, spectatorii au putut vedea zona Olteniei dintr-o cu totul altă perspectivă. Peisaje montane spectaculoase, dar și povești de excepție. Cam așa poate fi descris acest documentar.

Oltenia, o zonă cu adevărat spectaculoasă

Menționăm faptul că Charlie Ottley este un cunoscut jurnalist britanic și promotor al României. Acesta a petrecut șase luni în regiunea Olteniei astfel încât să poată surprinde toate anotimpurile.

Și a rămas profund impresionat de acest loc din România. Mai mult de atât, el susține că totul a fost foarte ușor de filmat, având în vedere că peisajele erau deja perfecte.

„Este o regiune unică, cu atât de mult potenţial și atât de multe peisaje, dar şi mistere sau poveşti. A fost uşor să filmăm. Credeam că va fi dificil, dar am prins trei anotimpuri. Aşadar, am filmat acolo şi am captat toate acele culori magnifice”, a declarat Ottley.

Ce locuri din România pot fi văzute în documentar? , Horezu și până la Parcul Național Buila-Vânturarița. Este evidențiată frumusețea naturală a acestor locuri, dar și poveștile locale.

Menționăm faptul că scopul filmului este de a promova turismul în Oltenia de sub Munte. Astfel, e de așteptat ca întreg documentarul să aducă beneficii majore comunităților locale, dar și experiențe de neuitat turiștilor.