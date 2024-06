Locul din România care a impresionat-o pe Diana Dumitrescu. Este vizitat anual de milioane de turiști: “Ajungi în paradis”

Locul din România care a fascinat-o pe Diana Dumitrescu. Vedeta și-a petrecut copilăria aici și își amintește cu drag de acele momente. Este un loc vizitat anual de foarte mulți turiști.

Locul din România care a impresionat-o pe Diana Dumitrescu. Are peisaje unice și e vizitat de mulți turiști

În România există numeroase locuri pe care turiștii le adoră și unde își petrec vacanțele în mod regulat. În timp ce unele persoane preferă să meargă la mare, altele aleg muntele, iar opțiunile sunt numeroase pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

Alte persoane preferă, însă, . Este un loc unic și atrage, în fiecare an, milioane de turiști români sau străini. Peisajele sunt de vis, iar cei care își doresc să vină aici au multe opțiuni atunci când vine vorba despre cazare.

Diana Dumitrescu recomandă cu căldură acest loc, mai ales că și-a petrecut copilăria în Deltă, din moment ce avea o casă de vacanță acolo. Acum ceva timp, vedeta a fost la un resort construit acolo, unde își dorește să revină.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un resort unde serviciile, mâncarea și cazarea sunt de cinci stele. Vedeta și familia ei s-au simțit foarte bine în acest loc, pe care îl compară cu paradisul.

“Categoric recomand Delta Dunării! Eu am și copilărit acolo, aveam o casă de vacanță, dar s-a făcut și un resort cunoscut la care am fost în urmă cu câțiva ani și am tot spus că vom reveni.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, acest resort se apropie cel mai bine de cinci stele europene prin servicii, mâncare, cazare și locația. Ajungi în paradis în momentul în care pășești acolo”, a spus actrița pentru .

Ce activități pot face turiștii în Delta Dunării

Plimbările cu barca, dar și , punctul unde se întâlnesc Dunărea și Marea Neagră, sunt activitățile preferate ale Dianei Dumitrescu atunci când merge în Deltă.

ADVERTISEMENT

Turiștii mai pot merge, de asemenea, în Pădurea de la Letea, acolo unde pot vedea caii sălbatici. Sunt multe activități pe care vizitatorii le pot face, mai ales cei pasionați de pescuit.

“Pe lângă faptul că este acest resort, mai sunt și lucrurile pe care le poți descoperi prin excursii cu barca. Poți să mergi la pescuit, să vezi pelicani, să vezi cai sălbatici, să ajungi la Pădurea de la Letea.

Poți merge în Sulina, acolo unde se poate vedea locul în care Dunărea se întâlnește cu marea. Sunt niște locuri absolut superbe și unice în lume pe care noi le avem. Putem să ne bucurăm de adevărata valoare a ceea ce înseamnă Delta Dunării”, a adăugat Diana Dumitrescu.