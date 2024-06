Locul din România care i-a fascinat pe toți turiștii. Este unic la noi în țară: “Nu am văzut niciodată așa ceva”

Locul din România de care turiștii au fost total impresionați. Este ceva unic la noi în țară și este vizitat de multe persoane. A fost inspirat după o locație celebră din Londra.

Locul unic din România care i-a fascinat pe toți turiștii

La Casa Fluturilor din Praid, deschisă cu mai bine de 10 ani în urmă, din România. Este singura expoziție permanentă din România, unde sute de fluturi de toate culorile sunt admirați de vizitatori.

În lume se află și alte case de fluturi mari, cum ar fi cea din Viena, Schmetterlinghaus, sau cea din statul Floria, SUA, și anume Butterfly World.

În Londra se află cea mai mare Casă de Fluturi din lume, iar care au trăit acolo mai mulți ani s-au inspirat pentru a o construi pe cea din Praid, județul Harghita. Datorită numărului mare de vizitatori, și-au putut extinde locația.

“Când am venit acasă, am înfiinţat aici Casa Fluturilor din Praid. Nu aşa am început, căsuţa era mai mică, dar, mulţumită vizitatorilor, am mărit încăperea şi afacerea”, a spus Melania Kilyen, administrator, potrivit .

Toți turiștii sunt impresionați de fluturii din acest loc și spun că nu au mai văzut niciodată ceva asemănător. Aceștia sunt de părere că este un loc ce merită vizitat.

“Superb, trebuie să fim foarte atenţi, nu am văzut niciodată aşa ceva. Nici la Viena când am fost, nu am fost să-i văd, dar aici mi-a plăcut foarte mult. E superb, merită stat şi merită venit”, a spus o vizitatoare.

Fluturele Atlas este “vedeta” din acest an de la Casa de la Praid. Este cel mai mare fluture de noapte din lume, iar turiștii îl admiră în număr mare atunci când vizitează acest loc.

Cât costă intrarea

Fluturii din acest loc provin din fermele din America de Sud, Asia și Africa. În fiecare săptămână, în România ajung crisalide, iar acestea se dezvoltă în incubatoare. În final, devin fluturi impresionanți, în diverse culori.

Pentru adulți, prețul unui bilet de intrare costă 12 lei. Copiii și studenții trebuie să plătească, în schimb, suma de 8 lei pentru a intra în Casa Fluturilor. Este singura expoziție de la noi din țară unde fluturii pot fi văzuți de aproape.