Locul din România considerat un adevărat paradis. A fost desemnat ”Destinaţia anului 2024”

Un loc din România considerat un adevărat paradis a fost desemnat ”Destinația anului 2024”. A concurat cu peste 120 de locații din țara noastră, însă se pare că își merită pe deplin locul în clasament.

Locul din România desemnat ”Destinaţia anului 2024”

Turiștii străini deja revin cu mare drag în țara noastră, astfel încât să se poată bucura de o experiență cu adevărat memorabilă.

ADVERTISEMENT

Și totuși unde să mergi în România în 2024? Au fost alese cele mai frumoase destinații din țară. Iar la acest concurs au participat mai bine de 120 de locații turistice. Una singură a reușit să iasă învingătoare.

Locul din România considerat un adevărat paradis și care a fost ales ”Destinația anului 2024” este Sibiul. A reușit să iasă învingător la mai multe categorii. Iar un scor bun l-au obținut și Rezervaţia Naturală Delta Dunării, dar și Castelul Corvinilor din Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Sibiul ”Destinația anului 2024” în România? În primul rând gastronomia din zonă, istoria, dar și cultura au contat enorm. De altfel orașul este considerat în sine ca fiind un muzeu. Iar peste jumătate de milion de turiști din toată lumea au ajuns aici anul trecut.

Asta o confirmă și oficialii din zonă. Turismul este într-o continuă dezvoltare în oraș. Nu e de mirare de ce . Acesta este un loc cu adevărat deosebit.

ADVERTISEMENT

Biertan, satul de poveste din România

„Întotdeauna a fost cu un pas înainte. A fost trendsetterul care a deschis turismul în România. Am fost primii care am practicat tusimul de experienţă am fost primii care am fost capitală culturală europeană din România. Credem că Sibiul bifează toate căsuţele”, a spus Mirela Grigore, şef comunicare Primăria Sibiu, conform .

Dincolo de ”Destinația anului 2024” din România, în cadrul aceluiași concurs a mai fost ales și ”satul de poveste”. Biertan a câștigat acest titlu. Aici, turiștii se pot bucura de asemenea de o experiență memorabilă.

ADVERTISEMENT

Iar autoritățile promit și mai mult. A fost semnat inclusiv un contract pentru un proiect de reabilitare a centrului istoric, astfel încât infrastructura să fie una mai bună atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

„Biertan merită să fie satul anului pentru că are o recunoştinţă ca Sit Rural UNESCO. Recent am semnat şi un proiect foarte mare în care reabilităm tot centrul istoric al Biertanului pentru a avea o infrastructură mult mai bună atât pentru localnici, cât şi pentru turişti”, a completat Stelian Burduhos, consilier turism local Biertan.