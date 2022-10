Locul din România cu aer atât de curat încât îți poate schimba viața. E considerat cel mai mic oraș din țară

România are multe locuri minunate, unele încărcate cu aer foarte curat, benefic pentru sănătatea noastră. Este și cazul celui mai mic oraș din țara noastră, fiind vizitat anual de sute de mii de turiști.

Care este cel mai mic oraș din România, dar care are un aer foarte curat

În Băile Tușnad, . Aici nu doar că te încarci cu aer curat, ci te și poți trata de afecțiuni ale inimii, romatism sau boli respiratorii, datorită apelor minerale.

ADVERTISEMENT

Potrivit , anual peste 450.000 de turiști înoptează la Băile Tușnad, iar numărul vizitatorilor este de 1, 5 milioane în fiecare an. , precum: Ungaria, Israel, Germania, Olanda sau Franța.

”La Tuşnad avem ca factori naturali de cură apa cu bioxid de carbon şi gazul sub formă de emanaţie naturală. Apa cu bioxid de carbon o folosim sub formă de baie individuală, emanaţia naturală de bioxid de carbon o folosim sub formă de mofetă.

ADVERTISEMENT

Mofeta este o încăpere sub formă de amfiteatru cu scări, iar în mijloc ies gazele acelea pe care pacienţii le inhalează. În locul în care Dumnezeu a lăsat această emanaţie de gaz omul a construit jur împrejur.

În principiu, ca şi tehnică, se stă treptat. Se începe cu cinci minute şi se ajunge la o cură de 20 de minute. Tot treptat, pacientul face cura mai întâi sus în amfiteatru, apoi coboară progresiv în timpul curei.

ADVERTISEMENT

Atât baia individuală, cât şi mofeta, deci bioxidul de carbon, fac vasodilataţie arterială, scad tensiunea şi îmbunătăţesc circulaţia. Acestea sunt principiile pe care ne bazăm noi în tratamentul pe care îl facem la Băile Tuşnad”, spune Marieta Motricală, medic primar balneologie și recuperare medicală, la unul dintre hotelurile cu bază de tratament din Băile Tușnad.

Apele minerale ale Tușnadului, renumite încă din secolul XVIII-lea

Apele minerale ale Tușnadului sunt menționate și în dovezi scrise din secolul XVIII-lea. Încă de pe atunci localnicii vorbeau despre proprietățile de vindecare.

ADVERTISEMENT

În primul an de funcționare, Băile Tușnad au avut 100.000 de vizitatori. În prezent, adulții plătesc 30 de lei , iar 15 lei achită cei cu înălțimea de până la 1,30 de metri.