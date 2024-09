Locul din România în care a început să ningă. Imaginile sunt spectaculoase

În timp ce locuitorii din Capitală se pregătesc de ploi însemnate iar autoritățile din județele de la malul Dunării se pregătesc de noi inundații, Ciclonul Ashley a adus în România și prima ninsoare din acest an. Valul de aer rece a dus la temperaturi sub zero grade la Bâlea Lac, acolo unde duminică au început să cadă și primii fulgi de zăpadă din acest an.

Prima ninsoare la Bâlea Lac din acest an

aflați la Bâlea Lac arată un peisaj de vis, cu vârful de munte acoperit de ceață și o ninsoare deasă ce a început să cadă la peste 2.000 de metri altitudine. Se pare că Ciclonul Ashley, care a adus temperaturi cu peste zece grade mai scăzute, a adus și prima ninsoare din acest an.

ADVERTISEMENT

De altfel, duminică dimineața, la ora 10.00 Agenția Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și Orientali, dar la altitudini de peste 1.700 de metri.

„În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70…90 km/h”, se arată în atenționarea emisă duminică de către .

ADVERTISEMENT

Autoritățile, pregătite în fața Ciclonului Ashley

Deja România este , ploi ce se sincronizează și cu viitura de pe Dunăre, la care se adaugă situația din Capitală, pentru atenționarea cetățenilor.

Ministrul mediului, într-un mesaj postat sâmbătă noaptea, a vorbit și el despre faptul că Ciclonul Ashley va mătura România în aceste zile. „Suntem într-o zi foarte specială, pentru că astăzi, la noapte și mâine, România va fi, practic, măturată de acest ciclon, pe care îl numim Ashley.

ADVERTISEMENT

Deocamdată vom avea precipitații foarte mari, ceea ce pune pe toată lumea în alertă, pentru că avem foarte multe județe sub cod galben și sub cod portocaliu. Practic, jumătate din România va fi în cod portocaliu începând din această după-amiază.

Nu ne sperie neapărat cantitățile de precipitații, ci timpul foarte scurt în care e posibil să cadă aceste precipitații, motiv pentru care am făcut foarte multe comitete pentru situații de urgență, am făcut foarte multe întâlniri cu colegii mei, mă asigur că toată lumea e la datorie, indiferent de oră, indiferent dacă e weekend sau în timpul săptămânii”, a spus Mircea Fechet.

ADVERTISEMENT

Florinela Georgescu, directorul general al ANM, a spus încă că acest ciclon nu va lovi atât de dur țara noastră precum ciclonul Boris. Aceasta a și explicat de ce acest ciclon a fost numit Ashley.

„Serviciile meteorologice din Europa de vest au stabilit o listă de nume ce vor fi date următoarelor furtuni care se vor dezvolta în sezonul rece deasupra Oceanului Atlantic și care vor influența Europa. Primul nume din această listă este Ashley, deci, la un moment dat, va exista un ciclon sau un anticiclon care se va numi Ashley. Dar acum – cel puțin la momentul vorbirii noastre, numele Ashley nu a fost alocat unei furtuni”, a precizat aceasta.