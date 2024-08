Locul din România pe care Simona Gherghe nu l-a vizitat deloc în ultimii 20 ani. Vedeta vrea să meargă în vacanță aici: “Abia aștept”

Locul din România pe care Simona Gherghe nu l-a vizitat de 20 de ani. Vedeta își dorește foarte mult să ajungă aici alături de familie. Iată ce a anunțat aceasta pe rețelele sociale.

Locul din România pe care Simona Gherghe nu l-a mai vizitat de 20 de ani. Vedeta își dorește să ajungă aici

pleacă într-o nouă vacanță în viitorul apropiat, într-un loc pe care nu l-a mai vizitat de două decenii. Vedeta a muncit foarte mult în ultima vreme, așa că simte nevoia să se relaxeze.

ADVERTISEMENT

Simona Gherghe a postat, pe rețelele sociale, un clip video în care a vorbit despre destinația în care a decis să meargă cu familia. Este vorba despre Delta Dunării, un loc foarte apreciat de vedetă, dar pe care nu l-a văzut de ani buni.

În plus, soțul prezentatoarei de la Antena 1 nu a văzut Delta Dunării încă din copilărie. Acesta este un motiv în plus pentru care să viziteze locația.

ADVERTISEMENT

“Ne pregătim de Delta Dunării și abia aștept experiența asta pentru că eu nu am mai fost de 20 de ani. Ultima dată am fost în Sulina, am avut o vacanță de vară acolo, iar Răzvan, soțul meu, cred că a fost ultima dată și singura dată, când era copil.

Pentru Ana și Vlad va fi pentru prima dată. Mă bucur tare, le-am povestit niște activități pe care o să le facem acolo și sunt foarte entuziasmați.

ADVERTISEMENT

Așa că ușor, ușor o să mă apuc de făcut bagaje. Am început să spăl din haine ca să am timp să le fac pe îndelete, ca să mergem în Deltă!”, a spus Simona Gherghe pe .

Ce i-a rugat prezentatoarea pe urmăritori

În plus, prezentatoarea le-a cerut internauților recomandări de activități pe care le poate practica în Delta Dunării, mai ales pentru cei mici. Vedeta speră ca ea și familia să viziteze cât mai multe locuri.

ADVERTISEMENT

“Așa că dacă ați fost de curând în Deltă, dacă aveți recomandări, ce excursii să facem, ce să mâncăm, unde să mergem, scrieți-mi.

Primesc toate recomandările cu inima deschisă. V-am spus, n-am mai fost de vreo 20 de ani, așa că am nevoie să mi se dea o mână de ajutor”, a mai spus ea.

În trecut, Simona Gherghe și familia ei au mers în mai multe . Printre destinațiile vizitate se numără și cele din Grecia sau Turcia.