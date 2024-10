Locul din România unde a nins ca în povești. Peisajele sunt superbe

A nins ca în povești în acest loc din România. Peisajele sunt unele superbe și au apărut chiar mai devreme decât s-ar fi așteptat oricine. Stratul de zăpadă depus este de asemenea unul consistent.

Locul din România unde a nins ca în povești

a adus temperaturi complet neașteptate, dar și mai multe fenomene extreme. Astfel, ploile au făcut ravagii în mai multe orașe din țară, iar vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci.

În unele zone însă, a venit și prima ninsoare. Deși nimeni nu se aștepta ca temperaturile să scadă atât de tare, s-ar părea că vremea rea și-a spus cuvântul. În ciuda celor întâmplate, în unele locuri din România zăpada s-a așternut destul de mult.

Locul din România unde a nins ca în povești este chiar Bâlea Lac. Aici, stratul de zăpadă are deja 6 centimetri, iar temperaturile sunt extrem de scăzute. Mai exact, vorbim despre temperaturi sub zero grade.

Peisajele sunt superbe, iar mulți turiști deja au ajuns aici. Deși poate se așteptau să facă drumeții, iată că acum se bucură de o iarnă ca în povești cu zăpadă fină, dar și cu un peisaj pe măsură.

Transfăgărășan, peisaj de vis după ninsori

Menționăm faptul că deși Transfăgărăşan este încă deschis la momentul actual, autoritățile au venit totuși cu recomandări. Astfel, șoferii e bine să aibă mașinile echipate de iarnă în cazul în care ajung aici.

Locul din România unde a nins ca în povești este, deci, vizitat intens. Unele persoane au venit într-adevăr echipate de iarnă, în timp ce pe altele, vremea destul de rece le-a luat prin surprindere.

Cât mai poate fi admirat peisajul însă? După vremea rece din weekend, . Astfel, e de așteptat ca zăpada să se topească în curând.

Acesta este și motivul pentru care reprezentanții de la Drumuri nu se grăbesc deocamdată să închidă circulația rutieră pe Transfăgărăşan. Drept urmare, cei interesați să ajungă în acest loc o pot face în continuare.