Locul din România unde pământul s-a cutremurat o săptămână. Directorul INFP: “Oamenii începuseră să născocească fel de fel de poveşti”

Una dintre particularităţile cutremurului de luni dimineaţă, din sud-estul Turciei a fost durata mare a acestuia, 45 de secunde. Acest timp îndelungat a sporit exponenţial amploarea pagubelor materiale şi numărul victimelor.

Cutremurul de la Banloc, cel mai mare din istoria Banatului

Profesorul Constantin Ionescu, directorul general al INPF, a explicat pentru FANATIK.RO de ce seismul de la Kahramanmaraş a durat atât de mult, în comparaţie cu seismele din Vrancea, care sunt mult mai scurte.

“A fost o rupere şi toată energia asta s-a propagat continuu pe toată lungimea. Nu a fost doar o scăpare, aşa cum se întâmplă în Vrancea. La noi, când vine vorba de cutremurele mai mici, e o rupere mică. Ori se rupe şi cade în magmă sau în zona lichidă, ori scapă o placă una peste alta, dar foarte puţin”, ne-a declarat şeful INFP.

“În România nu există pericol pentru cutremurele de suprafaţă decât în Banat. În 1991 a fost o secvenţă de cutremure, una în Banloc şi una la Voiteg. La Voiteg a aruncat în aer monumentele funerare, a scos crucile de pe postament. Şi la Voiteg dacă ar fi fost clădiri mai înalte probabil am fi avut, de asemenea, victime multe.

La cutremurul de la Banloc o săptămână s-a mişcat pământul, lumea începuse să scoată fel de fel de poveşti… ceva cu o fântână, care nu ştiu ce s-a întâmplat”, a mai spus Constantin Ionescu, pentru FANATIK.RO.

s-a produs pe 12 iulie 1991, puţin după prânz. Este considerat cel mai mare cutremur din istoria Banatului, cu epicentrul situat la 54 km de Timişoara, în apropierea graniţei cu Serbia. Magnitudinea sa a fost de 5,7, dar urmările au fost teribile.

Zeci de case au fost distruse, turla bisericii s-a prăbuşit, frontispiciul cu stema regală şi bolţile Castelului de la Banloc s-au zdrobit de pâmânt, iar cârciuma satului s-a făcut praf. Un mort şi cinci răniţi a fost bilanţul, în victime umane.

Florin Jurchiţa era adolescent la acea vreme şi îşi aminteşte spaima pe care a trăit-o. “Eram elev în clasa a XI-a când a lovit cutremurul. Eram acasă pentru că era vacanţă. A fost foarte urât. Am simţit o zguduitură foarte puternică şi când am ieşit din case se vedea un nor mare de praf, de la casele care au picat sau stăteau să pice. Au urmat o serie de replici, circa două săptămâni, iar mulţi oameni au dormit în curte. Şi casa în care locuiam a fost afectată, aproape toate casele din comuna Banloc au fost”, povestea el, pentru tion.ro.

Cu doar şase luni înainte, locuitorii din comuna învecinată, Voiteg, trăiseră şi ei aceeaşi spaimă. Era decembrie 1991, iar distrugerile de aici au fost chiar mai mari decât la Banloc, deşi magnitudinea seismului a fost puţin mai mică, 5,6. .

Dar daunele nu au fost doar în plan material, cutremurele riscând să-i afecteze psihic pe unii copii și adolescenți. Astfel, după perioada 1991-1993, în care s-au înregistrat repetate cutremure în zona Banloc-Voiteg, medicul neurolog Constantin Lupu, specialist în psihiatria copilului și adolescentului, a analizat tulburările psihice la copii și adolescenți din 12 localități cu circa 13.000 locuitori, din care aproximativ 4.000 copii cu vârste între 0 și 16 ani. S-a constatat că aproape 60% din populația infanto-juvenilă s-a încadrat în criteriile “tulburării de stres post-traumatic”.