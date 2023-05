Locul din România unde te simți ca în Bali. Peisajele sunt unice, condițiile de lux, cazare ieftină, cu puțin peste 100 de lei pe noapte

Locul din România unde te simți ca în Bali. Aici peisajele sunt unele unice și te pot bucura de condiții de cazare de lux. Un alt lucru foarte bun este că poți plăti puțin mai mult de 100 de lei pe noapte pentru a sta aici.

Locul din România unde te simți ca în Bali

Singurul loc din România unde poți să te simți ca în Bali este Cabana Bârlogu. Aceasta se află la doar 30 de minute de Cluj Napoca și este situată în Someșu Rece, Gilău.

Cabana are o piscină tip infinity care este încălzită tot timpul anului. Dar priveliștea este cea care îi face pe oameni să vină aici an de an pentru că este una similară cu cea din Bali. Muntele și apa pare că se contopesc întocmai ca în Bali.

Site-urile de profil arată că se poate închiria toată cabana pentru 3500 de lei pe noapte. Dacă facem un calcul atunci ar veni 116 de lei de persoană pe noapte.

Locul unde te simți ca în Bali are condiții de lux. Sunt 10 camere care pot fi închiriate și 16 paturi. De asemenea, aici există și un cuptor cu pizza și un loc pentru grătar.

Cabana Bârlogu, Bali de România

Cabana Bârlogu este foarte faimoasă și pe , pentru că este locul din România unde te simți ca în Bali. Sunt peste 60.000 de oameni care urmăresc acest similar cu Bali. Camerele sunt disponibile spre închiriere și pe celebrul Airbnb.

Aici este disponibilă și o cadă cu hidromasaj și există inclusiv sejururi all inclusive. Pot fi organizate inclusiv petreceri aniversare sau alte evenimente.

Pentru weekenduri există preferința ca întreaga cabană să fie închiriată, iar pentru două nopți prețul este de 800 de euro.

„Sunt disponibile opțiuni all-inclusive. Weekend-urile sunt de obicei ocupate și preferăm să închiriem întregul loc (3 zile, 2 nopți) pentru 800 de euro. Perfect pentru petreceri aniversare și alte evenimente speciale.

Piscina infinită încălzită, cadă cu hidromasaj, cuptor de pizza și grătar sunt disponibile la fața locului. Casa poate găzdui până la 30 de persoane”, se arată pe site-urile specializate.