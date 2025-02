Locul din România unde turiștii se simt ca în grădinile asiatice. Intrarea costă doar 15 lei: “Mângâiere pe suflet”

În locul din România unde turiștii simt că se află în grădinile asiatice, intrarea are prețul de numai 15 lei. Toți vizitatorii au fost fascinați de ceea ce au văzut.

Acesta este locul din România unde turiștii simt că sunt în grădinile asiatice. Intrarea costă 15 lei

În România există destinații turistice pentru toate gusturile, iar unele pot fi vizitate gratuit sau au prețuri foarte accesibile.

ADVERTISEMENT

De exemplu, i-a fascinat pe vizitatori. Este vorba despre Grădina Botanică din Dealul Copoului, acolo unde a fost deschisă p expoziție inedită.

Numeroase camelii, azalee și plante exotice sunt expuse la Grădina Botanică, iar vizitatorii se simt ca în grădinile din Asia.

ADVERTISEMENT

Florile sunt dispuse într-un mod foarte atractiv pentru cei care vizitează acest loc, care are un aspect exotic. Vizitatorii au venit din mai multe locuri din România și au fost cu adevărat încântați de expoziție.

Cei care vor să vadă grădina exotică nu trebuie să scoată prea mulți bani din buzunar. Intrarea la expoziție costă doar 15 lei, iar vizitatorii au avut de spus numai lucruri pozitive. Pentru elevi și pensionari, intrarea costă doar 5 lei.

ADVERTISEMENT

“Suntem norocoşi că am nimerit astăzi în Iaşi. A, ce mă bucur! Am planificat să venim, nu că am nimerit”, a spus o vizitatoare a expoziției, potrivit .

“Mângâiere pe suflet. Colega noastră e pentru prima dată în Iaşi şi ea spunea de dimineaţă că oriunde calcă e istorie, e cultură. Noi suntem veniţi din Rădăuţi, din judeţul Suceava şi ne bucurăm grozav”, a mai spus o altă persoană.

ADVERTISEMENT

Vizitatorii nu se așteptau să găsească, în luna februarie, atât de multă lumină și culoare. Mulți sunt fascinați de cât de multe locuri spectaculoase pot fi găsite în România.

“E atât de frumoasă România că mi se umezesc ochii. Şi sunt foarte recunoscătoare pentru asta”, au mai spus turiștii.

În ce condiții rezistă aceste flori

Aceste plante exotice au nevoie de anumite condiții, în orice anotimp. Pentru ca azaleele și cameliile să înflorească în ianuarie, au nevoie de temperaturi de 20 de grade.

“Aceste colecţii de plante exotice au nevoie de nişte cerinţe pe care noi trebuie să le satisfacem indiferent de anotimp. De exemplu, vara, când în exterior sunt sunt peste 30 de grade, în sere se poate ajunge la 50 de grade.

Iar azaleele şi camelile ca să înflorească în ianuarie au nevoie de doar 20 de grade Celsius”, a explicat Cătălin Tănase, directorul Grădinii Botanice Iași.

reprezintă un cadru foarte important pentru cercetare, dar și activitatea didactică din acest municipiu. Studenții vin aici pentru a face ore.

“Ceea ce oferă Grădina Botanică e şi un Patrimoniu important pentru cercetare şi pentru activitatea didactică, dar nu în ultimul rând este parte a cea ce oferă Universitatea, comunităţii ieşene şi tuturor care trec prin Iaşi.

Studenţii vin, fac ore aici, văd lucruri pe care nu ar putea să le vadă într-un laborator sau într-o sală de clasă sau într-o sală de curs”, a spus Liviu Maha, rector UAIC Iași.