Sport

Locul fabulos din România care este luat cu asalt de mii de turiști. Ce a pățit Horia Ivanovici pe drum

Experiență de neuitat pentru Horia Ivanovici pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee din România. Directorul FANATIK a dezvăluit cum a ajuns pe Muntele Roșu, în zona Cheia, pentru a vedea celebrii bujori de munte
Cristian Măciucă
28.06.2026 | 16:37
Locul fabulos din Romania care este luat cu asalt de mii de turisti Ce a patit Horia Ivanovici pe drum
EXCLUSIV FANATIK
Locul fabulos din România care este luat cu asalt de mii de turiști. Ce a pățit Horia Ivanovici pe drum. FOTO: Fanatik
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La cea mai recentă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, Horia Ivanovici a povestit experiența memorabilă pe care a trăit-o pe unul dintre minunatele trasee din România. Directorul FANATIK a mers pe Muntele Roșu, în zona Cheia, ca să vadă celebrii bujori de munte, care înfloresc în această perioadă și care atrag mii de turiști, din țară și din străinătate.

Mii de turiști iau cu asalt Muntele Roșu pentru a admira bujorii

Muntele Roșu se află în apropierea stațiunii Cheia și este celebru pentru întinderile de bujori de munte, care înfloresc la începutul verii și transformă platoul într-un adevărat spectacol al naturii. Horia Ivanovici a vizitat recent zona, care era plină de turiști veniți inclusiv din Ungaria pentru a admira peisajul. Deși traseul i-a pus mari probleme, directorul FANATIK s-a bucurat de întâlnirea cu fanii emisiunii „Profețiile lui Mitică” și ai lui Dumitru Dragomir.

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„Am mers cu familia să vedem bujorii pe platou la Muntele Roșu. Ieși din Prahova și cum te duci spre Brașov sunt munții ăia de la Cheia. Muntele Roșu e faimos pentru că sus pe platou, unde urci kilometri întregi, înfloresc acum bujorii. Cum sunt cireșii în Japonia, la fel de faimoși sunt bujorii aici. O frumusețe cum nu ai văzut. Dar urci de înnebunești. Full! Mii de oameni, jumătate dintre oameni unguri, din Ungaria!

M-a păcălit nevastA-mea că ‘Urci puțin, că e plat, că mai urci puțin, că nu știu ce’. După o oră de urcat am zis ‘Nu, mulțumesc!’ Trecea lumea pe lângă mine și striga ‘Hai, domnul Horia, nu te lăsa!’ Băbuțele alea, mai sportive. Eram pe marginea drumului, pe crenguțele alea, leșinat și striga lumea la mine ‘Hai, Horia! Unde e nea Mitică?’. Zic ‘E sus nea Mitică!’ ‘Bă, ce tare e nea Mitică!’

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Au trecut pe lângă noi minim 1000 oameni. Toți mă întrebau de tine. Zic ‘e la bujori, miroase bujorii’. Am urcat până la jumătatea traseului. La jumătatea traseului am zis că fac infarct. Copiii mei au urcat. Eu am zis ‘Bă, tata, gata, eu am emisiune cu nea Mitică’.

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Știi cum urci? Pe potecă, cu rădăcini de copac, cu pietre. La un moment dat am zis că mor. Mă gândeam ‘Ce bine că nu m-am făcut fotbalist!” Trecea lumea, mai erau unii care abandonau, dar am văzut băbuțe, tineri cu copii în spate, copiii mei zici că erau capre negre. Zic ‘Bă, ce e cu voi?’ Eu m-am tăiat! Râdea lumea ‘E mai ușor la emisiune cu nea Mitică’. ‘Gata, lăsați-mă, că mor!’”, a povestit Horia Ivanovici, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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