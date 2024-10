Locul în care rușii și ucrainenii trăiesc în pace. E aproape de România, ambele tabere au proprietăți aici, statul face parte din NATO

, există un loc, foarte aproape de România, unde rușii și ucrainenii chiar trăiesc în pace și armonie.

Ambele tabere au proprietăți în acest stat membru NATO

Încă din februarie 2022, de când Vladimir Putin a lansat așa-zisa operațiune militară specială în Ucraina, sute de mii de ucraineni, dar și de ruși au fugit din calea războiului.

Aceștia s-au răspândit peste tot prin lume, însă marea lor majoritate s-au refugiat în Europa, unde există acum un loc în care trăiesc ca și când războiul dintre patriile lor mamă nu există.

Este vorba despre Muntenegru, stat membru NATO din iunie 2017, care a găzduit mai mult de 200.000 de ucraineni, fiind țara cu cea mai mare populație de refugiați din Ucraina per capita din lume.

Datorită răspunsului său la criza refugiaților, țara care aspiră și la aderarea la UE a primit numeroase aprecieri mai ales după decizia de a prelungi statutul de protecție temporară a ucrainenilor până în martie 2025.

Totodată, în Muntenegru s-a refugiat și foarte mulți ruși care au vrut să scape de mobilizarea generală și de războiul lui Putin. Mulți dintre ei dețin acum proprietăți în țara aflată la o aruncătură de băț de România și trăiesc în pace alături de cetățenii ucraineni.

Valentina Ostroglyad are 60 de ani și împreună cu fiica sa s-au refugiat în Muntenegru atunci când Rusia le-a atacat orașul natal, Zaporojie.

„Când am ajuns în Muntenegru, nu puteam suporta petardele, le asociam cu acele explozii. (…)Astăzi am urcat la o fântână, am admirat munții și marea. Iar oamenii sunt foarte amabili”, explică tânăra care lucrează ca profesoară.

Pentru a-i ajuta să treacă peste traumele suferite, autoritățile din Muntenegru au înființat centre pentru copii, unde ucrainenii i-au lecții de

istorie, engleză, matematică și artă.

La început aceștia era triști și timizi, însă după ce au început să interacționeze viața lor s-a schimbat și acum învață limba țării care i-a adoptat și frecventează școlile locale.

”Aici câmpul este paradisiac”

De asemenea, în ultimii doi ani, în Muntenegru s-au căsătorit mai multe cupluri formate din , iar acest lucru indică faptul că războiul nu le aparține.

Viktor Koshel, un actor ucrainean care a pus bazele unui teatru ce colaborează cu actori din toată fosta Uniune Sovietică spune că ”aici câmpul este paradisiac, te îndepărtează de acele stări de spirit urbane, sumbru, depresive, de propagandă politică etc. Te duci la mare și toate acestea dispar”.