Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava! E tot ce își poate dori un „spion”

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în prima manșă a dublei cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar Conference League, Cei mai înfocați fani ai oltenilor pot decide să vadă meciul chiar din hotelul stadionului, fără a mai plăti bilet la meci. Priveliștea e una de vis.

Oltenii pot vedea meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova din camera de hotel

Suporterii olteni care fac deplasarea au parte de o oportunitate rară: pot urmări meciul direct din camera de hotel. Chiar lângă Stadium of Anton Malatinský se află hotelul complexului sportiv, unde o noapte de cazare costă aproximativ 100 de euro.

Cei care rezervă o cameră cu vedere spre teren pot urmări partida chiar de pe balcon, bucurându-se de o perspectivă excelentă asupra gazonului. Experiența este una deosebită, comparabilă cu o lojă VIP, dar cu avantajul intimității unei camere private.

De pe balcon se poate vedea perfect suprafața de joc, iar cei mai înfocați suporteri ar putea chiar observa antrenamentele și pregătirile echipei gazdă. Rămâne însă de văzut dacă slovacii au luat măsuri pentru a se proteja de posibili spioni.

Un fan al naționalei a prins o cameră de hotel cu vedere la stadion la EURO U21

. Acesta a vorbit cu FANATIK și a dat de înțeles că efortul financiar a fost unul 100% meritat.

„Nu știu câți oameni au văzut videoclipul, dar, într-adevăr, n-aș mai fi avut nevoie de bilet la meci. Și dacă aș fi știut, n-aș mai fi cumpărat bilet la meci. Mi-am rezervat această cameră de hotel în momentul în care naționala s-a calificat.

Tot atunci mi-am cumpărat și biletele la meciuri. Am vrut să iau un hotel cât mai aproape de stadion, ca să nu am treabă cu mașina sau mijloacele de transport în comun”, a declarat Mihai Vasilescu, un suporter al tricolorilor, pentru FANATIK.

Oltenii mizează și pe sprijinul suporterilor în Slovacia. Universitatea Craiova a câștigat manșa tur cu 3-0 și pleacă clar cu prima șansă la playoff, acolo unde ar putea da peste turcii de la Başakşehir.