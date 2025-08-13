Sport

Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava! E tot ce își poate dori un „spion”

Oportunitate unică pentru fanii Universității Craiova. Cum pot vedea meciul cu Spartak Trnava din Conference League de la balcon
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 00:24
Locul inedit de unde fanii Universitatii Craiova pot vedea gratis meciul cuSpartakTrnava E tot ce isi poate dori un spion
SPECIAL FANATIK
Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava!

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în prima manșă a dublei cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar Conference League, iar băieții lui Mirel Rădoi vor juca joi seara returul în Slovacia. Cei mai înfocați fani ai oltenilor pot decide să vadă meciul chiar din hotelul stadionului, fără a mai plăti bilet la meci. Priveliștea e una de vis.

ADVERTISEMENT

Oltenii pot vedea meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova din camera de hotel

Suporterii olteni care fac deplasarea au parte de o oportunitate rară: pot urmări meciul direct din camera de hotel. Chiar lângă Stadium of Anton Malatinský se află hotelul complexului sportiv, unde o noapte de cazare costă aproximativ 100 de euro.

Cei care rezervă o cameră cu vedere spre teren pot urmări partida chiar de pe balcon, bucurându-se de o perspectivă excelentă asupra gazonului. Experiența este una deosebită, comparabilă cu o lojă VIP, dar cu avantajul intimității unei camere private.

ADVERTISEMENT

De pe balcon se poate vedea perfect suprafața de joc, iar cei mai înfocați suporteri ar putea chiar observa antrenamentele și pregătirile echipei gazdă. Rămâne însă de văzut dacă slovacii au luat măsuri pentru a se proteja de posibili spioni.

Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava!
Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava!

Un fan al naționalei a prins o cameră de hotel cu vedere la stadion la EURO U21

La campionatul european de tineret, un fan al naționalei României s-a cazat chiar la acest hotel și a avut parte de o experiență de vis. Acesta a vorbit cu FANATIK și a dat de înțeles că efortul financiar a fost unul 100% meritat.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

„Nu știu câți oameni au văzut videoclipul, dar, într-adevăr, n-aș mai fi avut nevoie de bilet la meci. Și dacă aș fi știut, n-aș mai fi cumpărat bilet la meci. Mi-am rezervat această cameră de hotel în momentul în care naționala s-a calificat.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț,...
Digisport.ro
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o

Tot atunci mi-am cumpărat și biletele la meciuri. Am vrut să iau un hotel cât mai aproape de stadion, ca să nu am treabă cu mașina sau mijloacele de transport în comun”, a declarat Mihai Vasilescu, un suporter al tricolorilor, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Oltenii mizează și pe sprijinul suporterilor în Slovacia. Universitatea Craiova a câștigat manșa tur cu 3-0 și pleacă clar cu prima șansă la playoff, acolo unde ar putea da peste turcii de la Başakşehir.

Cum a reacționat antrenorul lui Bașakșehir când a auzit că sunt șanse mari...
Fanatik
Cum a reacționat antrenorul lui Bașakșehir când a auzit că sunt șanse mari să joace cu Universitatea Craiova: „Ne plac astfel de adversare”
Antrenorul de la Drita, convins că o elimină pe FCSB din Europa League:...
Fanatik
Antrenorul de la Drita, convins că o elimină pe FCSB din Europa League: „Nu accept un alt rezultat decât victoria”
Mihai Stoica, dezvăluiri din Kosovo înainte de Drita – FCSB: „Ne-ar relaxa mental....
Fanatik
Mihai Stoica, dezvăluiri din Kosovo înainte de Drita – FCSB: „Ne-ar relaxa mental. Suntem într-un recul teribil”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Drăgușin și-a susținut echipa! Cum a fost surprins 'Dragonul' la Supercupa Europei
iamsport.ro
Radu Drăgușin și-a susținut echipa! Cum a fost surprins 'Dragonul' la Supercupa Europei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!