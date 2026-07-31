Sport

Locul neașteptat de unde a văzut Gigi Becali meciul Auda – FCSB 4-1: „M-am uitat cu un părinte!”

FCSB a fost eliminată ruşinos din Conference League, după 1-4 cu Auda. Gigi Becali a văzut meciul dintr-un loc neaşteptat, alături de un preot.
Marian Popovici
31.07.2026 | 05:45
Locul neasteptat de unde a vazut Gigi Becali meciul Auda FCSB 41 Mam uitat cu un parinte
ULTIMA ORĂ
Locul neașteptat de unde a văzut Gigi Becali meciul Auda - FCSB 4-1: „M-am uitat cu un părinte!”. Sursa. colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a fost eliminată din Conference League de Auda. Letonii s-au distrat în retur cu fosta campioană a României şi s-au impus cu 4-1, dublând victoria din primul meci, pe care l-au tranşat cu 3-2 pe Ghencea.

Gigi Becali a văzut meciul alături de un părinte: „Poate m-a bătut Dumnezeu prin Târnovanu”

Gigi Becali a fost foarte supărat la final şi spune că a văzut meciul cu Auda de la Teghirghiol, alături de un preot. Patronul FCSB a recunoscut că s-a bucurat la eşecul Universităţii Craiova din Champions League:

ADVERTISEMENT

„Sunt aici la Techirghiol, m-am uitat cu un părinte la Voyo. Ieri i-am zis: ‘Haide să îi ținem ghină Craiovei!’, el a zis: ‘Nu, nu, că mâine avem și noi!’. Uite ce înseamnă răutatea omului. Poate m-a bătut Dumnezeu prin Târnovanu. Craiova joacă fotbal, dacă îi prindea Craiova pe ăștia le dădea 7”, a declarat Gigi Becali, în direct la VOYO.

Singurul remarcat al lui Gigi Becali

Patronul roş-albaştrilor a remarcat un singur jucător după meci, pe fundaşul stânga Ricardo Pădurariu. În schimb, Ştefan Târnovanu a fost pus la zid de Gigi Becali, care a spus că de la următorul meci va juca altcineva în poartă:

ADVERTISEMENT
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24.ro
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București

„Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

ADVERTISEMENT
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!
Digisport.ro
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!

Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu”, a spus Becali la Digisport.

ADVERTISEMENT
Antonio Folha surprinde după CFR Cluj – Alashkert 3-0: „Sunt trist!”
Fanatik
Antonio Folha surprinde după CFR Cluj – Alashkert 3-0: „Sunt trist!”
Karlo Muhar, lecție de fair-play după calificarea lui CFR Cluj în turul 3...
Fanatik
Karlo Muhar, lecție de fair-play după calificarea lui CFR Cluj în turul 3 Conference League: „Îmi pare rău pentru FCSB!”
Cristiano Bergodi, săgeți către conducere după eliminarea lui U Cluj din Conference League:...
Fanatik
Cristiano Bergodi, săgeți către conducere după eliminarea lui U Cluj din Conference League: ”Nu este suficient un lot de 15 jucători”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial:...
iamsport.ro
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial: 'De atunci nu am mai râs de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!