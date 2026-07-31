Locul neașteptat de unde a văzut Gigi Becali meciul Auda – FCSB 4-1: „M-am uitat cu un părinte!”

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FCSB a fost eliminată din Conference League de Auda. , dublând victoria din primul meci, pe care l-au tranşat cu 3-2 pe Ghencea.

Gigi Becali a văzut meciul alături de un părinte: „Poate m-a bătut Dumnezeu prin Târnovanu”

Gigi Becali a fost foarte supărat la final şi spune că a văzut meciul cu Auda de la Teghirghiol, alături de un preot. Patronul FCSB a recunoscut că s-a bucurat la eşecul Universităţii Craiova din Champions League:

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„Sunt aici la Techirghiol, m-am uitat cu un părinte la Voyo. Ieri i-am zis: ‘Haide să îi ținem ghină Craiovei!’, el a zis: ‘Nu, nu, că mâine avem și noi!’. Uite ce înseamnă răutatea omului. Poate m-a bătut Dumnezeu prin Târnovanu. Craiova joacă fotbal, dacă îi prindea Craiova pe ăștia le dădea 7”, a declarat Gigi Becali, în direct la VOYO.

Singurul remarcat al lui Gigi Becali

Patronul roş-albaştrilor a remarcat un singur jucător după meci, pe fundaşul stânga Ricardo Pădurariu. În schimb, , care a spus că de la următorul meci va juca altcineva în poartă:

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„Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

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Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu”, a spus Becali la Digisport.