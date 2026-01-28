Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici

ADVERTISEMENT

E frumoasă, celebră și nu lipsește de la evenimentele mondene ce se desfășoară în diferite zone de pe glob. Descoperă care este, de fapt, locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, într-un loc special, fără Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez și-a aniversat ziua de naștere, la împlinirea celor 32 de ani primind un mesaj special de la fotbalistul cu care se iubește. care i-a topit, cu siguranță, inima.

În urmă cu 2 ani a petrecut singură în Maldive, însă de această dată i-a avut aproape pe cei dragi. Înainte de a-și sărbători aniversarea a bifat o nouă reușită. A ajuns într-un loc cu totul special și încărcat de istorie.

Frumoasa brunetă a fost invitată la Casa Albă, la doar câteva săptămâni de la ultima sa vizită. Celebra influenceriță a petrecut alături de apropiații primei doamne în statul american, Melania Trump, în vârstă de 55 de ani.

Soția lui Donald Trump și-a lansat propriul documentar. Evenimentul a fost unul grandios, proiecția urmând să fie disponibilă anul următor. Până atunci însă, Georgina Rodriguez a aflat ce se întâmplă datorită unui trailer.

Ținuta aleasă de Georgina Rodriguez

După ce logodnica fotbalistului portughez, Georgina Rodriguez, a strălucit la prezentarea documentarului „Melania”, de la Casa Albă. Renumita creatoare de conținut a optat pentru o rochie de culoare neagră, foarte elegantă.

Influencerița a completat ținuta cu o poșetă roșie, dar și cu bijuterii extravagante. Diamantele au fost elementul cheie în outfitul brunetei, care s-a declarat încântată de experiența trăită în Statele Unite ale Americii.

„Ce noroc că am putut participa la premieră. O experiență pe cât de impresionantă, pe atât de inspirațională.

Felicitări pentru filmul tău, Melania Trump, pentru munca din spatele lui și pentru aducerea la viață cu atâta prezență și sensibilitate”, a notat Georgina Rodriguez, pe contul de .

În altă ordine de idei, documentarul care o are în prim-plan pe soția lui Donald Trump urmărește un eveniment notabil. Pe parcursul proiecției prima doamnă a SUA este observată în cele 20 de zile dinaintea învestirii partenerului în funcția de președinte.

Mai exact, este vorba de al doilea mandat, care a început în anul 2025. De asemenea, spectatorii vor primi un „acces fără precedent” la eveniment. Mai mult, oamenii vor beneficia de filmări exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și elemente nemaivăzute până acum.