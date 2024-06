Locul secret din România unde găsești cazare cu doar câțiva lei. Este considerat cel mai tânăr pământ al țării

Dacă vrei să pleci în concediu, pe timp de vară, într-o zonă frumoasă a țării, dar și cu cazare ieftină, iată o destinație unde te poți destinde pe deplin. Se consideră a fi cel mai tânăr pământ din România.

Locul din România cu cazare ieftină, ideal pentru o vacanță de vară

Locul face parte din patrimoniul UNESCO, din 1991, are o faună diversificată și poți vizita o varietate de rezervații naturale. Aici vei avea parte, în primul rând, de posibilitatea de a mânca pește direct din Dunăre.

Dacă ți-am stârnit curiozitatea sau dacă deja ți-ai dat seama . Un pachet de trei nopți de cazare, cu mic dejun și cină incluse poate ajunge până la 1630 de lei de adut sau 930 de copil.

În plus, în aceleași prețuri pot fi incluse și transferul cu barca de la Tulcea, dar și o excursie cu barca pe lacurile și canalele deltei. Dacă preferi Delta continentală, atunci poți opta pentru brațul Sulina.

Delta Dunării, destinația perfectă de vacanță

De altfel, dacă aveți teamă de războiul de la granița cu Ucraina, aflați că sunt mulți alți turiști curajoși, care nu au nicio reținere în a se caza în Delta Dunării. Proprietarii de pensiuni se laudă cu mulțimi de apeluri.

”Eu îmi las copiii aici, în Sulina, plec pe unde am treabă, că sunt la Tulcea, că sunt la București, nu oi fi nebun să mi-i las de izbeliște. S-au speriat oamenii acum doi ani, și anul trecut am resimțit o oarecare reținere a turiștilor, însă faptul că ne sună constant pentru rezervări este semn că au încredere că nu este absolut niciun pericol. Noi avem pensiunea deschisă tot timpul anului, nu doar în sezon, și am avut mai mereu turiști”, a spus Dragoș Ioniță, proprietarul unei pensiuni, potrivit

În Sulina se mai organizează și evenimente publice, astfel că . De asemenea, vei putea asista și la un fenomen al naturii deosebit, vărsarea Dunării în Marea Neagră.

“Sulina cred că este o destinație turistică mai norocoasă. Îmbinăm și Deltă, și mare, avem și acest cimitir cosmopolit (Cimitirul piraților), dar avem și evenimente frumoase (…) În Deltă vin iubitorii de natură, care aleg să se plimbe pe canale. Poate cea mai îndrăgită excursie este la vărsarea Dunării în mare, pentru că este un spectacol.

După 2850 de kilometri, Dunărea ajunge la capăt de drum și cei mai mulți iubitori de natură vin exact pentru această excursie, dar și pentru canale, pentru păsările care vin și se așează pe cuiburi, pentru gastronomie și pentru tradițiile locale, liniște și plimbare pe plaja cu cel mai fin nisip de pe întregul litoral românesc”, a precizat și Corina Davidov, unul dintre promotorii turismului din Delta Dunării.