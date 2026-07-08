Locul special în care se relaxează Ianis Hagi. E o destinație de vacanță cu peisaje care îți taie răsuflarea

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Descoperă în rândurile de mai jos care este, de fapt, locul special în care se relaxează Ianis Hagi. Aceasta este o destinație de vacanță cu peisaje care îți taie răsuflarea și care te face să rămâi cu cele mai frumoase amintiri.

Unde a plecat Ianis Hagi în vacanță

Ianis Hagi (27 ani) este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români. Sportivul are o relație sentimentală cu o șatenă superbă, alături de care a devenit tată pentru prima oară. De curând, Elena a dezvăluit , care urmează să împlinească un an peste o lună. Micuțul este născut în august, dar a fost deja sărbătorit cu mare fast.

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Părinții sunt mândri de copilul care are trăsături frumoase, adorate de internauți. Cuplul îl ia peste tot pe cel mic, recent aceștia ajungând într-o destinație de vacanță adorată de turiștii de pretutindeni. Aceasta se găsește în Italia și are priveliști de vis, care au fost imortalizate de aparatul de fotografiat al celebrului jucător al celor de la Alanyaspor.

Mai exact, ei au ajuns în Positano, o locație renumită pentru plajele spectaculoase și pentru stânci. Comuna situată în provincia Salerno, regiunea Campania, este un loc de poveste cu atracții uimitoare. Vizitatorii sunt cuceriți de obiectivele incredibil de interesante pe care le descoperă la fiecare pas. Apusurile sunt memorabile.

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Printre cele mai plăcute lucruri de făcut se numără croaziera prin care oamenii pot naviga spre miticul arhipelag Li Galli. O drumeție pe Poteca Zeilor sau relaxarea la terase nu trebuie ratate de nimeni. Ianis Hagi se pare că a bifat multe dintre aceste atracții, în imaginile din social media apărând în ipostaze inedite.

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Ce a făcut Ianis Hagi în concediu

Ianis Hagi s-a bucurat de o baie plăcută, precum și de plajă. Mai mult, fotbalistul a fost surprins la un local la apus de soare alături de superba sa soție. Elena poartă o rochie albă care îi vine de minune, în fundal fiind mai multe bărci. În altă poză sportivul apare într-un costum elegant și rafinat, stil cu care i-a obișnuit deja pe fanii săi.

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„Rulanți banda”, este descrierea pe care a lăsat-o fotbalistul, pe contul oficial de Instagram. În comentarii unul dintre răspunsuri a venit de la sora sa, Kira Hagi. Actrița a subliniat că: „am scăpat de vară cu bine”, semn că destinația de vacanță este una în care tinerii ”s-au adăpostit” de temperaturile caniculare.

Fundașul celor de la Slask Wroclaw, Tudor Băluță, i-a transmis că: „ștacheta a fost ridicată”, în timp ce un internaut a remarcat faptul că Ianis Hagi are parte de multă „calitate”. „Vacanță plăcută!”, „Te iubesc”, „Bucură-te”, „Din altă lume” sau „Superb”, au completat alte persoane, pe aceeași rețea de socializare.

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În altă ordine de idei, soția lui Ianis Hagi a ieșit în evidență și datorită unui moment unic. A recurs la un oficial din tenis.