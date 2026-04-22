Stadionul spectaculos cu unul dintre cele mai superbe peisaje din lume. E ascuns între munți, iar aici ajung foarte mulți turiști

Europa este un continent unde sunt o mulțime de stadioane superbe, care mai de care mai atractive datorită reliefului în care sunt amplasate. Sunt arene lângă mare, pe marginea unor râuri, la câmpie, la podiș sau la poalele munților. Care e locul spectaculos din Spania cu unul dintre cele mai superbe stadioane din lume. Arena e ascunsă între munți, iar aici ajung anual foarte mulți turiști.

În general, stadioanele de fotbal ale marilor echipe din Vestul Europei se remarcă printr-o capacitate impresionantă, de 40, 50, 60 sau peste 70 de mii de locuri, unde atmosfera incendiară și zgomotul sunt la ele acasă. Există însă și excepții. Nu foarte multe, dar sunt. În special în ligile inferioare, întâlnim arene pe cât de cochete, pe atât de unice.

În Spania, de exemplu, undeva în ligile de plan secund, mai multe echipe joacă pe stadioane reduse din punct de vedere al capacității. O astfel de grupare este Naxara CD, care joacă în Segunda Federacion, adică liga a patra a fotbalului spaniol în sezonul 2025-2026. Ceea ce impresionează în principal la micuța echipă situată în La Rioja, o comunitate autonomă din Spaniei, având capitala la Logrono, este arena ei.

Stadionul echipei Naxara CD din Najera se numește Estadio La Salera sau Campo Municipal La Salera. Probabil că foarte puțini au auzit de echipă și de stadion, însă mai mult ca sigur că . Inaugurat la mijlocul anilor 60, Estadio La Salera este amplasat pe versantul unui deal împădurit cu pini.

De-a lungul anilor, localnicii au nivelat terenul și au mutat fiecare stâncă pentru a face loc arenei. Rezultatul a fost unul unic: un adevărat amfiteatru în mijlocul naturii. Înconjurat de pădure, stadionul se integrează perfect în peisaj. Priveliștea celor care vin să asiste la meciurile divizionarei secunde este una rar întâlnită pe un stadion de fotbal.

Copa del Rey draw being made but have already won the jackpot. They will get to play at the incredible La Salera. Just look at it! 😍 — El Partido (@el_partido_es)

De ce ajung foarte mulți turiști pe stadionul dintre munți aflat în Spania

Stadionul celor de la Naxara CD are o capacitate de 1.500 de locuri. Sunt însă doar 350 de locuri disponibile pe scaune. Spectatorii care stau în picioare nu regretă însă această experiență. Ei se bucură de adevărata experiență ”La Salera”. Pot urmări meciurile stând printre pante și terase naturale sau privind de pe o platformă de lemn ”cuibărită” de-a lungul liniei copacilor.

The stadium in the woods. Naxara's Estadio La Salera comes in at number 41 in the Greatest 100. This is a place where terraces sonf viewing platforms are made from the red clay rock…it's a bit special. Thanks for the hospitality. — Leon Gladwell (@BTurnstiles)

Cireașa de pe tort vine din punct de vedere turistic. Camino de Santiago trece chiar pe lângă stadion, oferind pelerinilor 90 de minute de odihnă în călătoriile lor. Cunoscut și sub denumirea de Drumul Sfântului Iacob, El Camino de Santiago este unul dintre cele mai renumite pelerinaje creștine din lume. În Europa este cel mai important din Europa.

Un meci de Cupa Spaniei între Naxara CD și fosta echipă din La Liga, Eibar, nu s-a putut juca pe Estadio La Salera. Care a fost motivul

Meciul Naxara CD – SD Eibar (n.r. scor final 2-4) din Copa del Rey 2025-2026 (turul I, 29 octombrie 2025) nu s-a putut juca pe Estadio La Salera. Motivul oficial a fost acela că La Salera nu îndeplinește cerințele minime impuse de RFEF (Federația Spaniolă de Fotbal) pentru meciurile din Cupa Spaniei. Mai exact, .

Principalele probleme au fost următoarele: nu exista infrastructură suficientă pentru camere TV, cabluri, zone de comentatori, masa presei. În plus, iluminatul era insuficient. De asemenea, vestiarele, zona medicală, accesul pentru oficiali, parcarea etc. nu îndeplineau normele pentru un meci cu o echipă profesionistă.

S-a mai luat în calcul și capacitatea foarte mică (doar 1.500 locuri, majoritatea în picioare sau pe bănci simple) și lipsa unor tribune moderne. În final, cei de la Naxara au căutat alternative. Meciul s-a mutat pe Estadio Municipal Luis de la Fuente din Haro. E vorba de un stadion mai mare și mai modern din apropiere, care a îndeplinit toate cerințele.