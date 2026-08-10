Locul superb din România în care o echipă din SuperLiga s-a rugat pentru victorie. Imagine de colecție

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FC Botoșani – Corvinul Hunedoara este penultimul meci al etapei a 4-a din SuperLiga. Înaintea duelului din Moldova, fotbaliștii lui Florin Maxim s-au oprit la Suceva, acolo unde s-au rugat pentru câștigarea celor trei puncte.

Corvinul Hunedoara s-a rugat la Mănăstirea Voroneț

Penultimul meci al etapei a 4-a din SuperLiga se joacă la Botoșani. Echipa lui Marius Croitoru va primi vizita nou-promovatei Corvinul Hunedoara. Confruntarea are loc luni, 10 august, de la ora 18:30. Până la meci, echipa lui Maxim a făcut un popas la Suceava.

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„Corbii” au mers inclusiv la Mănăstirea Voroneț pentru a se ruga și au postat experiența pe Facebook. „Un moment de liniște și rugăciune în drum spre Botoșani”, a scris Corvinul Hunedoara, pe Facebook.

Corvinul Hunedoara a revenit în SuperLiga după o pauză de 34 de ani. În primele trei etape, echipa lui Florin Maxim a obținut patru puncte din victoria cu Csikszereda (3-0) și egalul cu Sepsi (1-1).

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Mănăstirea Voroneț, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova

Mănăstirea Voroneț, unul dintre cele mai Mănăstirea, ctitorită în anul 1488 de Ștefan cel Mare, este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și este cunoscută în întreaga lume pentru picturile sale exterioare, în special pentru celebra nuanță de albastru supranumită „Albastrul de Voroneț”. Lăcașul de cult este considerat una dintre capodoperele artei medievale românești și un simbol al Bucovinei.