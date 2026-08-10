Sport

Locul superb din România în care o echipă din SuperLiga s-a rugat pentru victorie. Imagine de colecție

O echipă din România s-a relaxat într-un mod unic înaintea unui meci din SuperLiga. Fotbaliștii au fost într-un loc sublim pentru a se ruga pentru cele 3 puncte
Cristian Măciucă
10.08.2026 | 11:56
Locul superb din Romania in care o echipa din SuperLiga sa rugat pentru victorie Imagine de colectie
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Locul superb din România în care o echipă din SuperLiga s-a rugat pentru victorie. Imagine de colecție FOTO: Fanatik
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FC Botoșani – Corvinul Hunedoara este penultimul meci al etapei a 4-a din SuperLiga. Înaintea duelului din Moldova, fotbaliștii lui Florin Maxim s-au oprit la Suceva, acolo unde s-au rugat pentru câștigarea celor trei puncte.

Corvinul Hunedoara s-a rugat la Mănăstirea Voroneț

Penultimul meci al etapei a 4-a din SuperLiga se joacă la Botoșani. Echipa lui Marius Croitoru va primi vizita nou-promovatei Corvinul Hunedoara. Confruntarea are loc luni, 10 august, de la ora 18:30. Până la meci, echipa lui Maxim a făcut un popas la Suceava.

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„Corbii” au mers inclusiv la Mănăstirea Voroneț pentru a se ruga și au postat experiența pe Facebook. „Un moment de liniște și rugăciune în drum spre Botoșani”, a scris Corvinul Hunedoara, pe Facebook.

Corvinul Hunedoara a revenit în SuperLiga după o pauză de 34 de ani. În primele trei etape, echipa lui Florin Maxim a obținut patru puncte din victoria cu Csikszereda (3-0) și egalul cu Sepsi (1-1). Corvinul a suferit și o înfrângere, la Ovidiu, scor 0-2, cu Farul Constanța.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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