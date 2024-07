Locul inedit ales de Mihaela Bilic pentru cabana sa, departe de confortul urban. Căsuța nu are utilitățile de care suntem obișnuiți, dar medicul nutriționist se bucură aici de simplitatea și liniștea naturii.

Locul surprinzător în care Mihaela Bilic și-a făcut o cabană: “N-am gaze, n-am curent, n-am apă”

Mihaela Bilic povestește despre cum decurg lucrările la cabana ei din inima pădurii de pe Valea Prahovei, locul plin de amintiri din copilăria sa. Cabana nu are nici curent electric, nici gaze, nici apă, dar vedeta nu se lasă descurajată și pune tot sufletul să transforme acest spațiu într-un refugiu de vis.

Când are puțin timp liber, Mihaela Bilic fuge repede către locul ei de suflet pe Valea Prahovei. Născută în Câmpina, ea a simțit nevoia să își construiască propria cabană pentru a scăpa de agitația orașului și a se reconecta cu rădăcinile sale.

să îmbunătățească cabana ori de câte ori are ocazia. Recent, ea a împărtășit în comunitatea sa despre acoperișul din salcie pe care l-a adăugat deasupra prispei.

„Noutăți de la cabană. Ca să nu o mai bată soarele și ploaia, prispa mea a primit un ! iar bețele de salcie or fi ele pentru gard, dar eu le-am pus pe acoperiș. A ieșit minunaaaat!!”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

a decis să își construiască o cabană din lemn, iar proiectul său poartă amprenta personală a amintirilor dragi. Ușa și ferestrele sunt recuperate din casa bunicilor săi, locul special unde a copilărit.

Chiar dacă e departe de a fi gata și nu are utilitățile cu care ne-am obișnuit la oraș, cabana îi aduce multă pace vedetei. În clipul postat, ea și-a instalat un hamac și se relaxează în mijlocul naturii, acolo unde „uiți de toate”.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?!

Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, potrivit