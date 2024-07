Locul inedit din România care a început să atragă turiștii români și nu numai. S-a transformat rapid într-o destinație de neratat pentru cei în căutare de experiențe autentice.

Locul unic din România care atrage vizitatorii ca un magnet. Aici te poți caza și savura o cafea delicioasă

. Este vorba despre Cafeneaua Coloniale situată în municipiul Câmpulung. Această locație oferă o călătorie în timp, în perioada interbelică, perfectă pentru cei care își doresc o evadare din cotidian.

Câmpulungul, cunoscut până acum pentru celebra Patiserie Iepurașul și pentru fabrica de mașini ARO, are un nou motiv de mândrie. Într-un colț mai puțin umblat al orașului, la intersecția străzilor I.L. Caragiale și Brâncoveanu din cartierul Tabaci, o clădire veche ascunde o comoară neașteptată.

Construită în 1926, casa cu istorie bogată adăpostește în beci Cafeneaua Coloniale care te transportă direct în perioada interbelică. Atmosfera autentică și decorul detaliat au transformat rapid Coloniale într-un magnet pentru turiști, în special pentru bucureșteni.

“Ieri, am vizitat una dintre cele mai inedite cafenele din România, amenajată în beciul unei vechi vile negustorești, construită în 1926. (…) Am constatat că este într-adevăr un loc de creat amintiri, așa cum am citit în anunțul de lângă intrare.

În această locație deosebită poți consuma în tihnă cafea de calitate, limonadă adevărată și, mai ales, prăjituri de casă, bucurându-te de un autentic decor interbelic”, a povestit un vizitator entuziasmat.

Un lucru mai puțin știut ar fi locuit o vreme chiar familia cunoscutului interpret Marcel Pavel.

Dar Coloniale nu e doar o cafenea. Clădirea oferă și cazare, cu un apartament la etaj care păstrează farmecul epocii interbelice. Proprietarii știu să atragă clienții cu umor și stil:

“Cine se cazează la Coloniale primește o călăuză care vă va duce în locul ăsta in care poți să zaci pe iarbă toată ziua, cine nu, să zacă pe bordură.”

Locul din România care atrage vizitatori din toate colțurile lumii! Cu o atmosferă unică, o gazdă carismatică (doamna Rodica, descrisă ca “sarea și piperul acestui loc”) și o experiență autentică de început de secol XX, Cafeneaua Coloniale a reușit să pună Câmpulungul pe harta destinațiilor turistice inedite din România.