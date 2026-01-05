Sport

Logodnica lui Baiaram a răbufnit: „L-am sprijinit așa cum am putut! Am evoluat frumos împreună!”. Ce a supărat-o pe frumoasa sportivă

Logodnica lui Ștefan Baiaram, Cristina Răduț, a ținut să transmită un mesaj clar celor care o acuzau că are o relație cu jucătorul Universității Craiova pentru a profita de banii lui.
05.01.2026
Ștefan Baiaram și Cristina Răduț formează un cuplu de peste 5 ani, iar cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă în Statele Unite și acesta a fost un prilej pentru mai mulți oameni să comenteze pe rețelele sociale.

Cristina Răduț, logodnica lui Baiaram, nu a mai suportat și a răspuns: „Să opresc zvonurile că aș fi cu el pentru bani”

Frumoasa olteancă a fost acuzată că profită de banii jucătorului de la Universitatea Craiova, iar aceasta nu a mai tăcut și a făcut un clip prin care a răspuns acestor lucruri și a explicat exact cum stă treaba.

„Chiar îmi pare rău că nu vă pot vindeca răutatea din suflet, dar pot lămuri două aspecte. Suntem împreună de 5 ani de când aveam 17 ani, iar el avea o situație financiară normală. Deși am preferat să-mi expun pe rețelele de socializare performanțele mele sportive și parcursul meu către a deveni avocat și am urât din tot sufletul să-mi expun situația financiară, provin dintr-o familie bună.

Mama mea m-a susținut încă de la început pentru a putea avea aceste realizări. Totodată, dețin un apartament și o mașină care valorează cât o garsonieră. Chiar nu spun asta ca să mă laud, ci doar ca să opresc zvonurile cum că aș fi cu el pentru bani. Ba chiar de la începutul relației l-am sprijinit așa cum am putut. Ca o concluzie, am crescut și am evoluat frumos împreună. Îi apreciem pe toți cei ce ne apreciază, iar pe restul vă dorim doar de bine”, a spus Cristina Răduț, pe TikTok.

Ștefan Baiaram tocmai a cerut-o de soție pe Cristina Răduț

În vacanța din Statele Unite, Ștefan Baiaram a ales să o ceară de soție pe Cristina Răduț, iar momentul special a fost postat pe rețelele sociale de către aceștia.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris jucătorul pe rețelele de socializare.

Sportul surprinzător pe care Cristina Răduț îl practică

Chiar dacă pare o persoană firavă, care nu ar inspira vreodată faptul că practică sporturi de contact, Cristina Răduț este una dintre sportivele care s-au remarcat în Dynamite Fighting Show. Ea practică kickboxingul de când era mică și este până acum neînvinsă.

Viitoarea doamnă Baiaram are 4 victorii și 2 egaluri în această promoție.

