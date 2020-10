Logodnica lui Cristi Manea a avut probleme după ce a născut: ”Era să leșin”

Irina Deaconescu, logodnica fotbalistului Cristi Manea, a avut parte de momente grele după ce a adus-o pe lume pe Victoria.

Tânăra vloggeriță a născut pentru prima oară și acest lucru îi pune probleme. Irina Deaconescu a născut sâmbătă, la Cluj Napoca, orașul unde iubitul său evoluează pentru campioana României.

Tânăra a dezvăluit pe contul personal de Instagram ceea ce i s-a întâmplat după ce fetița ei s-a născut . Ea le-a spus prietenilor săi de pe rețeaua de socializare că a fost aproape să leșine și a dat cu greu de butonul de panică pentru a solicita ajutor.

Irina s-a simțit rău după ce a născut

„Am vrut să fac pe șmechera și era să leșin. I-am schimbat pentru prima dată pampersul fetiței fără ajutor, e destul de greu când ai cezariană să faci chestii. Eu azi m-am ridicat din pat pentru că nu am avut voie ieri.

Am mers cât am putut eu pe aici și după am zis să merg să îmi fac un dus. Am mers să fac duș, chinul de pe lume pentru că am zis că nu am nevoie de ajutor și că fac totul singură. Când am venit să mă îmbrac în pijama era să leșin.

Nu mai ajungeam la butonul ăla de panică. De ce îmi place mie să fac pe șmechera? Aveam în plan să mă aranjez, dar am reușit să mă îmbrac în pijama și să nu leșin… Per total suntem bine amândouă. Eu beau ceai pentru stimularea lactației”, a spus Irina Deaconescu.

Cei doi s-au cunoscut după EURO U21 din 2019

Irina și Cristi Manea s-au văzut pentru prima dată în vara anului trecut după ce fotbalistul CFR-ului a jucat la Campionatul European sub 21 de ani din Italia și San Marino. În vara acestui an cei doi s-au logodit, iar în urmă cu o zi a venit pe lume fetița lor Victoria.

Cristi Manea, apărătorul dreapta al ”tricolorilor” și al campioanei României, a devenit pentru prima dată tată. Logodnica lui Manea are 22 de ani. Ea este model și influencer pe rețelele de socializare.

Cristi Manea a spus că adevărata națională a României este cea din partida cu Austria: ”În Islanda a fost un meci dificil, dar este o bucurie să îmbrac tricoul naționalei și îmi pare nespus de rău că nu am putut să ne calificăm. Cred că adevărata față a României este cea de la meciurile cu Irlanda de Nord și Austria, pentru că se poate întâmpla să pierzi un meci”

