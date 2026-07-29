Logodnica lui Daniel Bîrligea a postat primele imagini cu rochia de mireasă! Cum se pregătește de marele eveniment. Foto

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Antonia Salanță, logodnica atacantului FCSB Daniel Bîrligea, este în culmea fericirii de când a primit inelul de logodnă. Frumoasa șatenă le-a arătat tuturor cum se pregătește pentru cel mai important eveniment al vieții sale, nunta.

Iubita lui Daniel Bîrligea, fotografii surprinzătoare

Daniel Bîrligea (26 ani) și Antonia Salanță formează un cuplu de câțiva ani și se pregătesc să ajungă la altar. Fotbalistul apare în ipostaze uimitoare cu viitoarea sa soție, ultima oară fiind nevoit să explice anumite imagini. Atacantul . Ulterior, după încheierea partidei.

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Nimeni nu se aștepta ca după înfrângerea echipei sale să-i mai ardă de fotografii, însă toți au rămas șocați când și-a chemat partenera din tribune. Cei doi au filmat un clip dedicat logodnei lor, care a avut loc în luna iunie 2026. Cererea în căsătorie s-a desfășurat în timpul unei vacanțe exotice în Bali, într-un decor de vis.

Deși nu a trecut prea multă vreme de la momentul special frumoasa șatenă a făcut următorul pas. A postat mai multe cadre neașteptate dintr-un magazin dedicat nunților. Tânăra a imortalizat clipa în care probează o rochie de mireasă, într-un butic din Paris, Franța. În poză apare și animalul său de companie, care stă pe trenă.

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Momentan, niciunul dintre ei nu a făcut vreo declarație despre ziua cea mare. Cu toate acestea, logodnica lui Daniel Bîrligea abia așteaptă să ajungă la altar. Antonia Salanță este nerăbdătoare și demonstrează că nu se uită la bani, dorind să strălucească atunci când îi va jura credință veșnică atacantului care are contract cu FCSB.

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„Prima programare de astăzi Oscar de la Renta”, a scris șatena, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Concret, este vorba de o casă de modă înființată de un dominican renumit. Creațiile lui sunt unice, feminine și cunoscute pentru țesăturile luxoase. Trena lungă și broderiile florale tridimensionale aplicate manual sunt un alt criteriu distinctiv.

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Cât costă rochia de mireasă aleasă de iubita lui Daniel Bîrligea

Antonia Salanță a studiat moda la Milano, la Istituto Marangoni, așa că nu este deloc de mirare că adoră creațiile speciale. Tânăra este designer vestimentar, încă o dovadă în plus că în ziua nunții cu Daniel Bîrligea vrea să fie în centrul atenției. Visează la o rochie specială, însă prețul de pornire pentru o astfel de ținută este unul pe măsură.

Casa de modă Oscar de la Renta are costuri de pornire începând de la 9.000 de dolari. Modelele complexe, cu broderie densă de trandafiri mari sau alte aplicații, precum cel probat de șatenă este și mai costisitor. Adesea prețul se încadrează între 14.000 și 25.000 de dolari datorită faptului că trena este cusută manual.

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Mai mult decât atât, tehnica structurată și sculpturală este elementul central al întregii rochii. Totodată, rochia oferă impresia unei opere de artă în mișcare, logodnica lui Daniel Bîrligea fiind o împătimită a hainelor inedite.